У Пентагоні сказали, чи означатиме малоймовірна окупація росіянами Бахмута перелом у війні

Бахмут залишається найгарячішою точкою на лінії фронту та росіянам поки не вдається взяти місто завдяки Збройним Силам. Однак у США впевнені, навіть якщо малоімовірне падіння Бахмута станеться, то це не означатиме зміну ходу війни.

Очевидно, російським загарбникам потрібна хоч якась перемога, та у разі взяття Бахмута вони подаватимуть це як щось надзвичайне. Однак, по-перше, ЗСУ все ще тримають оборону населеного пункту, а по-друге, глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що Росія переоцінює значення цього міста-фортеці.

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Бахмут – це радше символ

Власне, за словами очільника Міноборони США, це місто на Донеччині має більше символічне значення в цій війні, ніж оперативне. Разом з тим його малоймовірне захоплення Росією не означає, що окупанти наростили військову міць.

Я думаю, що це місто має радше символічну цінність, ніж стратегічну та оперативну. Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби,

– сказав він.

Водночас він утримався від коментарів стосовно того, чи вдасться все-таки Росії взяти Бахмут після більш як пів року безрезультатних наступальних операцій на цьому напрямку.

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