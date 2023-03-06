У Пентагоні сказали, чи означатиме малоймовірна окупація росіянами Бахмута перелом у війні
Джерело:The Guardian
Бахмут залишається найгарячішою точкою на лінії фронту та росіянам поки не вдається взяти місто завдяки Збройним Силам. Однак у США впевнені, навіть якщо малоімовірне падіння Бахмута станеться, то це не означатиме зміну ходу війни.
Очевидно, російським загарбникам потрібна хоч якась перемога, та у разі взяття Бахмута вони подаватимуть це як щось надзвичайне. Однак, по-перше, ЗСУ все ще тримають оборону населеного пункту, а по-друге, глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що Росія переоцінює значення цього міста-фортеці.
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Бахмут – це радше символ
Власне, за словами очільника Міноборони США, це місто на Донеччині має більше символічне значення в цій війні, ніж оперативне. Разом з тим його малоймовірне захоплення Росією не означає, що окупанти наростили військову міць.
Я думаю, що це місто має радше символічну цінність, ніж стратегічну та оперативну. Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби,
– сказав він.
Водночас він утримався від коментарів стосовно того, чи вдасться все-таки Росії взяти Бахмут після більш як пів року безрезультатних наступальних операцій на цьому напрямку.
ЗСУ тримають оборону Бахмута: останні новини
- Важливо повторювати, що це місто-фортеця досі під контролем Збройних Сил, попри заяви кремлівських пропагандистів, що це не так. Підтвердження цьому – кадри 93-ї бригади "Холодний Яр", яка захищає кожен квадратний метр населеного пункту.
- Окрім того, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що зарано говорити про наміри української армії щодо відходу з Бахмута. Як зазначили експерти, оборона української армії на цьому напрямку стратегічно міцна.
- Хоча міст через річку Бахмутку майже повністю зруйнований, що може свідчити про відхід ЗСУ на позиції на лівому березі міста. Однак офіційних повідомлень від Генштабу стосовно цього не було.
- Також екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий констатував, що логістика на Бахмутському напрямку є, але вона вкрай складна. За його словами, відстань між крайніми позиціями ворога на півночі та на півдні Бахмута становить близько 5 кілометрів.