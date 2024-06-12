Столтенберг розповів, що пообіцяв Орбан стосовно НАТО та України

Генсек НАТО заявив, що з угорським прем'єром обговорив рішення майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні. За його словами, Віктор Орбан дав обіцянку щодо НАТО та України.

Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 12 червня розповів, про що він домовився під час переговорів з Віктором Орбаном. Про це генсек НАТО заявив перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу, пише 24 Канал.

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Що пообіцяв Столтенбергу Орбан

Генеральний секретар НАТО сказав, що з "одного конкретного питання", а саме – рамок підтримки України, в межах яких НАТО матиме провідну роль у координації підтримки та навчанні українських військових – "були різні погляди".

Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я приймаю цю позицію… Водночас прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не буде протидіяти цим зусиллям, дозволяючи іншим союзникам рухатися вперед, і він підтвердив, що Угорщина продовжуватиме повністю виконувати свої зобов'язання перед НАТО,

– заявив Єнс Столтенберг.

Він пояснив, що сказав на зустрічі з Віктором Орбаном, що мета НАТО – це мир. Альянс "покликаний запобігати війнам і конфліктам, проте робити це шляхом надійного стримування і недопущення прорахунків Москви чи інших ворогів у нашій здатності захищати всіх союзників".

"Я також цілком упевнений, що Угорщина погодиться із заявами, які будуть виголошені на саміті НАТО, що підтверджують ключові цінності та цілі НАТО", – запевнив генсек Альянсу.

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