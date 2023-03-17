Принесли повістку, а чоловік – за кордоном: детальне роз'яснення, що робити

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Вручити повістку можуть чоловікам віком від 18 до 60 років.

Буває, коли повістка приходить чоловіку, який перебуває за кордоном. Що робити у такому випадку – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Що робити, якщо чоловік отримав повістку, але перебуває за кордоном

Представники військкомату мають особисто вручити повістку військовозобов’язаному. Тому, якщо чоловік перебуває за кордоном, замість нього ніхто не може отримати цей документ.

Юристка Надія Грищенко розповіла, що після ознайомлення з повісткою військовозобов’язаний має поставити підпис, який і підтверджує, що він отримав документ. Відповідно, якщо чоловік перебуває за кордоном, він фізично не може отримати повістку.

За кордоном у дипломатичних установах не вручають повістки громадянам України.

Якщо повістку видали комусь із родичів військовозобов’язаного, то вони мають пояснити представникам військкомату, що чоловік за кордоном і не може повернутися. Таким чином, не можна передавати повістку через членів родини або друзів.

В Україні затвердили нові повістки

Наприкінці 2022 року в Україні були затверджені нові правила військового обліку. Так, в Україні є дійсним виключно останній зразок повістки до військкомату. Він дещо схожий із попереднім, але між ними є різниця.

Тому якщо вам будуть вручати повістку, то слід з нею уважно ознайомитися та переконатися, що це саме той зразок, який затверджений новою постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року.

Якщо ж вам вручають повістку старого зразка, то від неї можна відмовитися та вимагати, аби надали її чинний зразок.