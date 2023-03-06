Однак є випадки, коли українцям можуть анулювати повістку. Про це детальніше розповіла адвокатка Вікторія Кравченко, інформує 24 Канал.

До теми Отримання повістки в Україні: чи гарантує це мобілізацію

В яких випадках можуть анулювати повістку

Як розповіла адвокатка, терміну анулювання повістки й процедури немає. Однак якщо чоловік заброньований за певним підприємством або має відтермінування від мобілізації, то він може при врученні повістки відмовитися від її отримання.

До того ж треба на місці зафіксувати підстави для відмови від вручення документа, щоб уникнути в майбутньому додаткових і зайвих розбірок,

– зазначила Кравченко.

Також можна після отримання повістки з'явитися до військкомату та надати відповідні документи, що підтверджують право на відтермінування на військову службу.

Важливо не забувати, що при фактичному праві на відтермінування від мобілізації можна і без явки до військкомату підтвердити це.

Адвокатка додала, що процедури анулювання повістки не існує. Військовозобов’язаний може відмовитися від її отримання з обґрунтуванням свого права на законне відтермінування від призову на військову службу.

Окрім цього, від повістки можна відмовитись, якщо вона неправильно заповнена, виписана на іншу особу, не вказані її основні реквізити та інше.

Хто може вручати повістки