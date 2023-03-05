Отримання повістки військовозобов'язаним не гарантує їхньої мобілізації. Людмила Мусієнко, завідувачка сектору Великописарівського бюро правової допомоги, розповіла про різновиди повісток та їх відмінності.

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Які бувають повістки

Як йдеться у повідомленні, всього існує три види повісток, які можуть вручати в Україні.

Повістка для уточнення даних

Цей вид повісток вручають чоловікам для внесення до бази даних призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність або відсутність дітей.

За результатами перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, через тяжкі захворювання.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Військовозобов'язаний, який отримав таку повістку, має пройти медичне обстеження.

До цього виду повістки повинна додаватися картка дослідження та медогляду особи, в якій вказується, придатність або непридатність людини до строкової служби.

Повістка-призов на строкову військову службу

У документі має бути вказаний термін, у який призовник зобов'язаний з’явитися до призовної дільниці. У такій повістці також прописано, які документи треба мати призовнику при собі:

паспорт;

військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);

обліково-послужну картку;

мобілізаційне розпорядження (при наявності).

Коли в Україні перестануть вручати повістки на вулиці

Під час мобілізації в Україні відомо про випадки вручання повісток на вулиці. Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, чому вручають повістки на вулиці.

За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають ТЦК про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились і чи у них з'явились діти.

Відтак, коли військовозобов'язані самі будуть подавати оновлені дані в ТЦК, ніхто не буде їх ловити на вулицях.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі 24 Каналу наголошував, що українське законодавство не визначає місце, де саме може бути вручено повістку військовозобов'язаній особі.

Відтак, працівники ТЦК та СП можуть вручати повістку будь-де – за місцем проживання чи навіть роботи.

Міністр оборони Олексій Резніков теж апелював до того, що військовозобов'язані повинні стати на облік, однак не всі це роблять. При цьому він наголосив, що вручення повістки не передбачає негайну мобілізацію.