Получение повестки военнообязанным не гарантирует их мобилизацию. Людмила Мусиенко, заведующая сектором Великописаровского бюро правовой помощи, рассказала о разновидностях повесток и их отличиях.

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Какие бывают повестки

Как сообщается в сообщении, всего существует три вида повесток, которые могут вручать в Украине.

Повестка для уточнения данных

Этот вид повесток вручают мужчинам для внесения в базу данных призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей.

По результатам проверки могут быть обнаружены основания для освобождения мужчины от службы в армии, например из-за тяжелых заболеваний.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Военнообязанный, получивший такую повестку, должен пройти медицинское обследование.

К этому виду повестки должна прилагаться карточка исследования и медосмотра лица, в котором указывается, пригодность или непригодность человека к срочной службе.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В документе должен быть указан срок, в который призывник обязан явиться к призывному участку. В такой повестке также прописано, какие документы нужно иметь призывнику при себе:

паспорт;

военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников);

учетно-послужную карту;

мобилизационное распоряжение (при наличии).

Когда в Украине перестанут вручать повестки на улице

Во время мобилизации в Украине известно о случаях вручения повесток на улице. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, почему вручают повестки на улице.

По его словам, мужчины практически никогда не извещают ТЦК о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись и появились ли у них дети.

Когда военнообязанные сами будут представлять обновленные данные в ТЦК, никто не будет их ловить на улицах.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии 24 Канала отмечал, что украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу.

Следовательно, работники ТЦК и СП могут вручать повестку где угодно – по месту жительства или даже работы.

Министр обороны Алексей Резников тоже апеллировал к тому, что военнообязанные должны встать на учет, однако не все это делают. При этом он подчеркнул, что вручение повестки не предусматривает сиюминутную мобилизацию.