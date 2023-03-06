Однако есть случаи, когда украинцам могут аннулировать повестку. Об этом подробнее рассказала адвокат Виктория Кравченко, информирует 24 Канал.

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В каких случаях могут аннулировать повестку

Как рассказала адвокат, срока аннулирования повестки и процедуры нет. Однако если мужчина забронирован за определенным предприятием или имеет отсрочку от мобилизации, то он может при вручении повестки отказаться от ее получения.

К тому же нужно на месте зафиксировать основания для отказа от вручения документа во избежание в будущем дополнительных и лишних разборок,

– отметила Кравченко.

Также можно после получения повестки явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на отсрочку на военную службу.

Важно не забывать, что при фактическом праве на отсрочку от мобилизации можно и без явки в военкомат подтвердить это.

Адвокат добавила, что процедуры аннулирования повестки не существует. Военнообязанный может отказаться от ее получения с обоснованием своего права на законную отсрочку от призыва на военную службу.

Кроме того, от повестки можно отказаться, если она неправильно заполнена, выписана на другое лицо, не указаны ее основные реквизиты и другое.

Кто может вручать повестки