Росіяни на полі бою використовують дивні "ноу-хау" та окремі сучасні засоби, щоб залишитися непоміченими й урятувати собі життя. Втім, часто навіть такі винаходи не рятують їх на українській землі.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу зазначив, що окупанти здійснюють дивні маневри на полі бою, намагаючись залишатися непомітними для ЗСУ. Зокрема, коли вони просуваються вперед і помічають наближення українських дронів, буквально застрибують у чорні пакети.

Які дії росіян викликають сміх у військових?

Вочевидь, так вони намагаються якось убезпечити себе.

Основне завдання маскування – це або сховатися, або зменшити свій тепловий слід, або створити певні перешкоди в роботі розвідувального дрона. Проте, очевидно, їм сказали: якщо тебе не буде видно – тебе не помітять,

– розповів Володимир Черняк.

Він пояснив, що росіяни вже давно намагаються використовувати різні засоби, щоб залишатися непомітними. Найкумедніше, на думку військового, – це спроби маскування за допомогою звичайних наметів.

Аеророзвідники спостерігають за полем бою й бачать, як розкритий намет рухається в бік українських позицій. Така тактика виявилася неефективною, однак противник вчиться й постійно шукає нові рішення.

"Звичайно, якщо в наметі немає якоїсь спеціальної підкладки – хоча б з фольги – він тобі нічим не допоможе. Так само, як і чорні пакети. Проте, я думаю, це був якийсь момент "сарафанного радіо" в російській армії: хтось комусь сказав, ніби чорні пакети чи намети дійсно допомагають ховатися від дронів. От вони й спробували. Але потім дружно всі загинули – і нічого в них не вийшло", – сказав військовий.

Є також тепловізійні плащі, які значно зменшують тепловий слід військових під час пересування. Проте найчастіше на штурмові дії росіяни відправляють колишніх ув’язнених.

Він додав, що, звісно, в армії Росії є й кадрові військові – саме вони зараз здебільшого долучаються до штурмових операцій. Саме таких військових і забезпечують тепловізійними плащами, оскільки на них російському командуванню вже не все одно.

Чим важливі наземні дрони?

Він також додав, що в бригаді НГУ нині проводиться збір коштів на наземні дрони. Ці роботизовані комплекси значно полегшують роботу військовим. Їхня найбільша цінність полягає в тому, що вони дозволяють ефективно виконувати логістичні завдання – саме на логістику ворог зараз полює найбільше.

Один дрон може нести до 100 кілограмів корисного навантаження – це вода, їжа, боєприпаси, які доставляються безпосередньо до лінії бойового зіткнення, при цьому залишаючись малопомітними.

Тобто тепер не потрібно військовослужбовцям їхати на пікапі чи броньованій техніці десятки кілометрів, уникаючи дронів і артилерійських обстрілів, щоб доставити все необхідне на позиції. Цю задачу тепер може виконувати наземний дрон.

