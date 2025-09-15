Самі застрибують у чорні пакети: офіцер ЗСУ розповів про дивні дії росіян на полі бою
- Російські військові намагаються залишатися непомітними на полі бою, використовуючи чорні пакети та намети, але такі методи часто виявляються неефективними.
- Бригада "Рубіж" НГУ збирає кошти на наземні дрони, які можуть нести до 100 кг корисного навантаження, що полегшує логістичні завдання під час бойових дій.
Росіяни на полі бою використовують дивні "ноу-хау" та окремі сучасні засоби, щоб залишитися непоміченими й урятувати собі життя. Втім, часто навіть такі винаходи не рятують їх на українській землі.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу зазначив, що окупанти здійснюють дивні маневри на полі бою, намагаючись залишатися непомітними для ЗСУ. Зокрема, коли вони просуваються вперед і помічають наближення українських дронів, буквально застрибують у чорні пакети.
Які дії росіян викликають сміх у військових?
Вочевидь, так вони намагаються якось убезпечити себе.
Основне завдання маскування – це або сховатися, або зменшити свій тепловий слід, або створити певні перешкоди в роботі розвідувального дрона. Проте, очевидно, їм сказали: якщо тебе не буде видно – тебе не помітять,
– розповів Володимир Черняк.
Він пояснив, що росіяни вже давно намагаються використовувати різні засоби, щоб залишатися непомітними. Найкумедніше, на думку військового, – це спроби маскування за допомогою звичайних наметів.
Аеророзвідники спостерігають за полем бою й бачать, як розкритий намет рухається в бік українських позицій. Така тактика виявилася неефективною, однак противник вчиться й постійно шукає нові рішення.
"Звичайно, якщо в наметі немає якоїсь спеціальної підкладки – хоча б з фольги – він тобі нічим не допоможе. Так само, як і чорні пакети. Проте, я думаю, це був якийсь момент "сарафанного радіо" в російській армії: хтось комусь сказав, ніби чорні пакети чи намети дійсно допомагають ховатися від дронів. От вони й спробували. Але потім дружно всі загинули – і нічого в них не вийшло", – сказав військовий.
Є також тепловізійні плащі, які значно зменшують тепловий слід військових під час пересування. Проте найчастіше на штурмові дії росіяни відправляють колишніх ув’язнених.
Він додав, що, звісно, в армії Росії є й кадрові військові – саме вони зараз здебільшого долучаються до штурмових операцій. Саме таких військових і забезпечують тепловізійними плащами, оскільки на них російському командуванню вже не все одно.
Чим важливі наземні дрони?
Він також додав, що в бригаді НГУ нині проводиться збір коштів на наземні дрони. Ці роботизовані комплекси значно полегшують роботу військовим. Їхня найбільша цінність полягає в тому, що вони дозволяють ефективно виконувати логістичні завдання – саме на логістику ворог зараз полює найбільше.
Один дрон може нести до 100 кілограмів корисного навантаження – це вода, їжа, боєприпаси, які доставляються безпосередньо до лінії бойового зіткнення, при цьому залишаючись малопомітними.
Тобто тепер не потрібно військовослужбовцям їхати на пікапі чи броньованій техніці десятки кілометрів, уникаючи дронів і артилерійських обстрілів, щоб доставити все необхідне на позиції. Цю задачу тепер може виконувати наземний дрон.
Яка ситуація на полі бою?
За даними DeepState, росіяни продовжують спроби просунутися на півночі, зокрема в Сумській області. Втім, їм не вдалося досягти успіху. Так само провалилися й атаки на Харківському напрямку – біля Вовчанська, Великого Бурлука, а також у районі Куп’янська.
- Втім, росіянам вдалося просунутися на чотирьох напрямках: зокрема, у районі Костянтинівки – Дружківки, на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також на Дніпропетровщині.
- Росіяни захопили кілька сіл у Дніпропетровській області – зокрема Соснівку, Хороше, Вороне, Олександроград та Новомиколаївку. Також ворог просунувся на північ від Тернового.