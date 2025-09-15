Сами запрыгивают в черные пакеты: офицер ВСУ рассказал о странных действиях россиян на поле боя
Российские военные пытаются оставаться незаметными на поле боя, используя чёрные пакеты и палатки, однако такие методы часто оказываются неэффективными.
Бригада "Рубеж" НГУ собирает средства на наземные дроны, которые могут перевозить до 100 кг полезной нагрузки, что значительно облегчает логистические задачи во время боевых действий.
Россияне на поле боя используют странные "ноу-хау" и отдельные современные средства, чтобы остаться незамеченными и спасти себе жизнь. Впрочем, часто даже такие изобретения не спасают их на украинской земле.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире 24 Канала отметил, что оккупанты совершают странные маневры на поле боя, пытаясь оставаться незаметными для ВСУ. В частности, когда они продвигаются вперед и замечают приближение украинских дронов, буквально запрыгивают в черные пакеты.
Какие действия россиян вызывают смех у военных?
Очевидно, так они пытаются как-то обезопасить себя.
Основная задача маскировки – это или спрятаться, или уменьшить свой тепловой след, или создать определенные препятствия в работе разведывательного дрона. Однако, очевидно, им сказали: если тебя не будет видно – тебя не заметят,
– рассказал Владимир Черняк.
Он объяснил, что россияне уже давно пытаются использовать различные средства, чтобы оставаться незаметными. Самое забавное, по мнению военного, – это попытки маскировки с помощью обычных палаток.
Аэроразведчики наблюдают за полем боя и видят, как раскрытая палатка движется в сторону украинских позиций. Такая тактика оказалась неэффективной, однако противник учится и постоянно ищет новые решения.
"Конечно, если в палатке нет какой-то специальной подкладки – хотя бы из фольги – она тебе ничем не поможет. Так же, как и черные пакеты. Однако, я думаю, это был какой-то момент "сарафанного радио" в российской армии: кто-то кому-то сказал, будто черные пакеты или палатки действительно помогают прятаться от дронов. Вот они и попробовали. Но потом дружно все погибли – и ничего у них не получилось", – сказал военный.
Есть также тепловизионные плащи, которые значительно уменьшают тепловой след военных во время передвижения. Однако чаще всего на штурмовые действия россияне отправляют бывших заключенных.
Он добавил, что, конечно, в армии России есть и кадровые военные – именно они сейчас в основном приобщаются к штурмовым операциям. Именно таких военных и обеспечивают тепловизионными плащами, поскольку на них российскому командованию уже не все равно.
Чем важны наземные дроны?
Он также добавил, что в бригаде НГУ сейчас проводится сбор средств на наземные дроны. Эти роботизированные комплексы значительно облегчают работу военным. Их наибольшая ценность заключается в том, что они позволяют эффективно выполнять логистические задачи – именно на логистику враг сейчас охотится больше всего.
Один дрон может нести до 100 килограммов полезной нагрузки – это вода, еда, боеприпасы, которые доставляются непосредственно к линии боевого соприкосновения, при этом оставаясь малозаметными.
То есть теперь не нужно военнослужащим ехать на пикапе или бронированной технике десятки километров, избегая дронов и артиллерийских обстрелов, чтобы доставить все необходимое на позиции. Эту задачу теперь может выполнять наземный дрон.
Какова ситуация на поле боя?
По данным DeepState, россияне продолжают попытки продвинуться на севере, в частности в Сумской области. Впрочем, им не удалось достичь успеха. Так же провалились и атаки на Харьковском направлении – возле Волчанска, Великого Бурлука, а также в районе Купянска.
- Впрочем, россиянам удалось продвинуться на четырех направлениях: в частности, в районе Константиновки – Дружковки, на Покровском и Новопавловском направлениях, а также на Днепропетровщине.
- Россияне захватили несколько сел в Днепропетровской области – в частности Сосновку, Хорошее, Вороное, Александроград и Новониколаевку. Также враг продвинулся на север от Тернового.