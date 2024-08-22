Не мова і не виїзд за кордон: з'явилися дані опитування, що саме роз'єднує українців

Соціологічна компанія Gradus щороку проводить опитування перед Днем Незалежності. Серед питань було бачення майбутнього після перемоги, виклики після завершення війни, і найцікавіше – фактори, які роз'єднують і об'єднують українців.

Також днями з'явилися результати дослідження щодо української економіки. Понад 80% українців вважають, що її стан погіршився за останній рік.

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Що буде з Україною після перемоги – дані опитування

У порівнянні з минулим роком трійка об'єднуючих факторів у суспільстві залишається незмінною: спільний ворог, який несе велику загрозу, відчуття своєї приналежності до української нації та спільне бачення майбутнього країни. Однак у переліку роз'єднуючих факторів уперед виходять різні погляди на рішення керівництва країни та різні політичні погляди, тоді як ще рік тому ключове значення відігравав чинник соціального статусу та рівня матеріальної забезпеченості,

– мовиться в аналізі.

Цікаво, що різний досвід під час війни роз'єднує значно менше, ніж вважають. Так само й мова та культурні відмінності між регіонами.



Що об'єднує і що роз'єднує українців / Фото Gradus

Також суспільство стає толерантнішим до іноземців, зокрема, тих, хто приїхав в Україну працювати. Це, звісно, не стосується росіян, білорусів та представників інших країн, які підтримують війну. На думку засновниці компанії, це полегшить життя трудовим мігрантам.



Як українці ставляться до іноземців / Фото Gradus

Після перемоги, певна річ, зросте оборонна спроможність держави – в цьому переконані більше половини респондентів. Люди розраховують на підтримку світу в галузі економіки та бурхливий розвиток бізнесу. А от оновлення чи відновлення інфраструктури та міст бачать і як можливість, і як виклик.



Які можливості матиме Україна після війни / Фото Gradus

Серед викликів – і такі болючі теми, як адаптація ветеранів до мирного життя, безпека на звільнених територіях, повернення громадян з-за кордону та проблеми зі здоров'ям, у тому числі ментальним.



Які виклики будуть для України після війни / Фото Gradus

Та є й оптимістичні дані. 55% опитаних бачать майбутнє своїх дітей в Україні – це навіть більше, ніж у 2021 році.

"Частка опитаних громадян, які вірять, що в майбутньому зможуть мати краще життя, тримається на довоєнному рівні і наразі складає 61% – майже дві третини респондентів", – підсумовують аналітики.