Що означає "бавовна": чому так називають вибухи в росії та на окупованих територіях

З початку повномасштабної війни в Україні у росії та на окупованих територіях також неспокійно. Там постійно щось вибухає. Чому ці вибухи називають "бавовною" та до чого тут російська пропаганда – читайте далі.

В українському інформпросторі вибухи на складах ворога називають "бавовною". Після чергових атак журналісти та населення жартують, що росіянам підвезли чергову порцію "бавовни", повідомляє 24 канал.

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Насправді, такий жарт підкинули самі росіяни, українці всього лиш використали їхні слова.

Чому вибухи називають "бавовною"

Все почалося з Бєлгорода, який розташований недалеко від кордону з Україною. Весною у російському місті почало творитися "щось дивне". Там постійно щось спалахувало, а місцеві мешканці чули голосні звуки вибухів. Місцева влада замість того, щоб пояснити людям, що відбувається, – мовчала. Місцеві журналісти-пропагандисти не могли просто проігнорувати те, що так налякало населення, то ж, аби не вдаватися до конкретики вони заговорили про "хлопки".

Усі повідомлення впродовж багатьох тижнів мали однаковий зміст: "У Бєлгороді знову чути хлопки". На цьому і завершувалося пояснення російських журналістів. Така "професійність" насмішила українців. То ж у соцмережах просто переклали російське слово "хлопок" та українську й вийшло – "бавовна".

Цікаво, що навіть саме населення Бєлгрода у соцмережах також практично не використовувало слово "вибух". російській пропаганді таки вдалося здійснити підміну понять. Адже навіть відео місцевих мешканців з місця події супроводжувалися словами не про вибухи, а – "хлопки".

Після цього вибухи на окупованих територіях України чи в самій росії українці почали називати "бавовною". Адже, по суті, саме так їх і називають самі росіяни.

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"Недотримання правил пожежної безпеки" або "невдало покурили"

Згодом росіяни придумали нове пояснення. Вибухи на своїх військових складах та в окупованому Криму вони почали називати наслідками "недотримання правил пожежної небезпеки". Або ще кумедніше – "хтось покурив у невстановленому для цього місці".

Українські відомства швидко підхопили цю ідею. У Міністерстві оборони після вибухів на аеродромі "Саки" іронічно порадили росіянам почали нарешті дотримуватися правил пожежної безпеки.

Така підміна понять дійсно виглядає жалюгідно й смішно, однак спрямована вона на росіян, які її цілком нормально поглинають. Якщо не називати речі своїми іменами, то і їхнє сприйняття буде іншим. Щоб не показувати населенню, що ситуація йде не за планом, російська влада просто використовує інші, м'якші слова. Так само кремль називає війну в Україні "спецоперацією".

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