Чи можуть мобілізувати студента протягом "проміжного часу": відповідь юриста

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 18 серпня. Відтак, у цей період військовозобов'язаних чоловіків у період "проміжного часу" можуть мобілізувати.

Про це 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він пояснив, що юнак, який закінчив бакалаврат, але планує вступ у магістратуру, опиняється в статусі абітурієнта та позбавляється права на відстрочку (проміжний час).

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З якими проблемами може зіткнутися абітурієнт

За словами Юрчака, проміжний час можна визначити, як період між кінцем червня (завершенням сесій та іспитів) та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання.

У випадку аспірантури та докторантури це, ймовірно, навіть більший час, адже навчання там починається здебільшого пізніше, ніж на магістратурі.

Юрист окреслює важливий аспект – як бути, якщо людина отримала повістку у проміжок між вступом, але потім все ж склала успішно іспити та вступила до магістратури/аспірантури/докторантури?

За його словами, законодавством чітко визначено перелік підстав для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації. Однак у переліку цих підстав немає навчання, а тому особа, яка набула статусу студента денної чи заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення з військової служби.

На практиці, мобілізовані студенти оскаржували накази про їхню мобілізацію до суду, втім суди зайняли послідовну позицію і констатували, що відповідні накази як акти індивідуальної дії є вже реалізованими, а їхня дія вичерпана. А тому навіть скасування таких наказів не мало б наслідком автоматичного звільнення особи з військової служби.

Відтак, оскільки факт навчання на денній чи дуальній формі навчання не є підставою для звільнення з військової служби за призовом, під час мобілізації і дії воєнного стану, суди масово відмовляли у задоволенні таких позовів. Тобто, особа, яка набула статусу студента вже після мобілізації до лав Сил Оборони, позбавлена права на звільнення зі служби,

– пояснює Юрчак.

Проміжний час настає:

після закінчення коледжу, до вступу в університет;

для студентів – після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру;

після закінчення ВНЗ до вступу на аспірантуру, і відповідно перед вступом на докторантуру.

Чи втрачає людина право на відстрочку під час канікул

За словами юриста, ані під час канікул, ані під час перебування студента в академічній відпустці, відповідна особа не втрачає право на відстрочку від призову під час мобілізації.

"Оскільки умовою для отримання відстрочки від мобілізації є лише рівень та форма здобуття освіти (денна або дуальна). Інших критеріїв законом не передбачено. Відтак, відповідні особи в такі періоди і далі вважаються студентами, а тому не можуть бути мобілізованими", – пояснює експерт.

Водночас варто наголосити, що відстрочка скасовується в разі відрахування або виключення. Таким чином, відстрочка від мобілізації діє лише на період навчання.