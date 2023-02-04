Наскільки дієві персональні санкції проти росіян: політолог назвав головну перевагу

Канада вперше наклала персональні санкції на російських артистів. Ці обмеження потрібні не так для тиску на Росію, як вони для самої Канади.

Про це для 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він зазначив, що персональні санкції проти росіян потрібні західним країнам.

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"Західні країни демонструють еволюцію сприйняття ситуації. Тобто в Канаді дозріли до символічного кроку. Вже не виникає питання, чи російські зірки поза політикою, чи ні. Якщо порушили закон, їздили в Крим, підтримують путінський режим й агресію проти України, то значить вони підпадають під відповідальність", – розповів Саакян.

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Світ може обійтися без Росії

За словами політолога, персональні санкції є певним результатом еволюційного процесу. Якщо ж розглядати ситуацію ширше, то світ вчиться усвідомлювати, що світ може жити без Росії енергетично, культурно, спортивно чи політично.

Це важливо не з точки зору, як нам всім жити з Росією. Зараз сушать голову західні аналітики над тим, як же воно буде. Нехай Росія думає, як нам жити з усіма нами. До цього світ зараз йде, згадуючи, що не світу потрібна Росія, а вона без світу жити не може, – пояснив Саакян.

Він зазначив, що світ наближається до сприйняття росіян, яке є в Україні. Тобто не звинувачення одного злочинця Владіміра Путіна. Саакян наголосив – не Путін вигадав росіян, а саме вони породили Путіна.

"За помилки росіян Україна розплачується кров'ю і це відкидання нас у розвитку на роки, якщо не десятиліття. На оборону, зброю йдуть гроші, які могли використати на екологію, науку, медицину, освіту. Там гроші могли б інвестуватися в краще майбутнє. В результаті ми використовуємо їх на безпечніше сьогодення", – сказав політолог.

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