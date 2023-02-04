Повний список людей, що потрапили під санкції оприлюднили у Міністерстві закордонних справ Канади.

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До списку санкцій зокрема потрапили:

державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;

United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним;

співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Червоній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.

Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна,

– заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

У Росії ж вже поспішили видати чергову нісенітницю щодо цього. Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова порівняла санкції Канади проти російських діячів із практиками Третього рейху.

Під обмеження також потрапили:

Михайло Боярський;

Марат Башаров;

Діма Білан;

Лариса Доліна;

Михаїл Галустян;

Микола Расторгуєв;

Олег Газманов;

Поліна Гагаріна;

Надія Бабкіна;

Ірина Аллєгрова;

Максим Аверін;

Дмитро Дюжев та інші.

Додамо, що Європейський союз у нових санкційних пакетах також може запровадити обмеження для російських пропагандистів, співаків і режисерів. Серед них – Григорій Лепс, Микита Міхалков та інші. У документах "проходяться" по кожному з фігурантів.

Наприклад, вказують, що Борис Корчевніков публікує в соціальних мережах інформацію, яка нав'язує людям асоціації Заходу та України з "безбожжям" і дияволом. Тоді як Міхєєв розповідає про необхідність так званої "денацифікації" і прославляє "русскій мір".