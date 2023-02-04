Полный список попавших под санкции людей обнародовали в Министерстве иностранных дел Канады.

Важно Мощный кризис и нехватка денег на войну: какие санкции вскоре ощутимо ударят по России

В список санкций в частности попали:

государственная медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИНОСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru;

United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связаны с основателем и владельцем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным;

певец Николай Басков, посещавший российские войска на оккупированных территориях Украины и выступавший на провоенном и прорежимном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории.

Канада делает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией в рамках своих усилий по поддержке Украины. Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина,

– заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

В России же уже поспешили выдать очередную чушь по этому поводу. Так, представитель МИД России Мария Захарова сравнила санкции Канады против российских деятелей с практиками Третьего рейха.

Под ограничения также попали:

Михаил Боярский;

Марат Башаров;

Дима Билан;

Лариса Долина;

Михаил Галустян;

Николай Расторгуев;

Олег Газманов;

Полина Гагарина;

Надежда Бабкина;

Ирина Аллегрова;

Максим Аверин;

Дмитрий Дюжев и другие.

Добавим, что Европейский союз в новых санкционных пакетах также может ввести ограничения для российских пропагандистов, певцов и режиссеров. Среди них – Григорий Лепс, Никита Михалков и другие. В документах "проходятся" по каждому из фигурантов.

К примеру, указывают, что Борис Корчевников публикует в социальных сетях информацию, навязывающую людям ассоциации Запада и Украины с "безбожием" и дьяволом. В то время как Михеев рассказывает о необходимости так называемой "денацификации" и прославляет "русский мир".