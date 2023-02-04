Полный список попавших под санкции людей обнародовали в Министерстве иностранных дел Канады.
Важно Мощный кризис и нехватка денег на войну: какие санкции вскоре ощутимо ударят по России
В список санкций в частности попали:
- государственная медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИНОСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru;
- United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связаны с основателем и владельцем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным;
- певец Николай Басков, посещавший российские войска на оккупированных территориях Украины и выступавший на провоенном и прорежимном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии украинской территории.
Канада делает активные шаги по борьбе с российской дезинформацией в рамках своих усилий по поддержке Украины. Нельзя допустить, чтобы культурные иконы и медийные организации свободно использовали свой статус для пропаганды лжи и неоправданной поддержки войны Путина,
– заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
В России же уже поспешили выдать очередную чушь по этому поводу. Так, представитель МИД России Мария Захарова сравнила санкции Канады против российских деятелей с практиками Третьего рейха.
Под ограничения также попали:
- Михаил Боярский;
- Марат Башаров;
- Дима Билан;
- Лариса Долина;
- Михаил Галустян;
- Николай Расторгуев;
- Олег Газманов;
- Полина Гагарина;
- Надежда Бабкина;
- Ирина Аллегрова;
- Максим Аверин;
- Дмитрий Дюжев и другие.
Добавим, что Европейский союз в новых санкционных пакетах также может ввести ограничения для российских пропагандистов, певцов и режиссеров. Среди них – Григорий Лепс, Никита Михалков и другие. В документах "проходятся" по каждому из фигурантов.
К примеру, указывают, что Борис Корчевников публикует в социальных сетях информацию, навязывающую людям ассоциации Запада и Украины с "безбожием" и дьяволом. В то время как Михеев рассказывает о необходимости так называемой "денацификации" и прославляет "русский мир".