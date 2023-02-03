Об этом 24 Каналу сказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, катастрофа для России станет неизбежной уже в этом году и связана она, прежде всего, с санкциями против энергоносителей.

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Какие санкции болезненно ударят по России

Эйдман отметил, что вскоре вступают в силу новые санкции против России, согласно которым Евросоюз и страны G7 отказываются с 5 февраля покупать нефтепродукты у страны-агрессора. Это станет очередным ударом по ее бюджету после того, как в декабре были введены санкции в отношении российской нефти.

До этого, правда, еще россияне сами выстрел в ногу сделали, фактически отказались поставлять газ на европейский, прежде всего немецкий рынок,

– заявил политолог.

То есть, по его словам, эти удары по российской экономике и бюджету намного сильнее и важнее тех, которые были сделаны сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Те санкции не были катастрофическими, а лишь несколько ухудшили уровень жизни россиян.

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Россию ждет мощный бюджетный кризис

Политолог подчеркнул, что достаточно ощутимо для страны-агрессора будет, если удастся остановить приток нефтедолларов с экспорта энергоносителей. Потому что они для России являются абсолютно принципиальными вещами, неким становым хребтом ее экономики.

Теперь, заметил он, россияне теряют этот рынок. Они, конечно, продают нефть в Азию, но с большим дисконтом, и не в таких объемах. Бюджет России же был сверстан из расчета 70 евро за доллар, а сейчас они торгуют той нефтью, которую могут спихнуть на азиатский рынок по 40 долларов за баррель.

Учитывая это, конечно, неизбежен мощный бюджетный кризис и ухудшение жизни простых людей, в том числе, и большие проблемы с финансированием войны,

– сказал Эйдман.

По мнению социолога, все это произойдет к середине года, и тогда холодильники у россиян начнут, так сказать, пустеть. И именно тогда может наступить некий "конфликт между холодильником и телевизором". Пока же провоенно настроенные россияне признают, что стало труднее, но не катастрофически.

Тем не менее, резюмировал он, катастрофа станет неизбежной уже в этом году и связана она прежде всего с санкциями против российских энергоносителей, к тому же и на уран уже хотят наложить эмбарго. Поэтому достаточно скоро мы увидим последствия новых, гораздо более зубодробительных санкций.

Санкции против России: коротко