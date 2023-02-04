Насколько действенны персональные санкции против россиян: политолог назвал главное преимущество

Канада впервые наложила персональные санкции в отношении российских артистов. Эти ограничения нужны не столько для давления на Россию, сколько они для самой Канады.

Об этом для 24 Канала сказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что персональные санкции против россиян нужны западным странам.

К теме Басков, структуры Пригожина и пропагандисты: Канада наложила новые санкции против России

"Западные страны демонстрируют эволюцию восприятия ситуации. То есть в Канаде созрели до символического шага. Уже не возникает вопроса, российские звезды вне политики или нет. Если нарушили закон, ездили в Крым, поддерживают путинский режим и агрессию против Украины, то значит они подпадают под ответственность", – рассказал Саакян.

Обратите внимание – политолог Олег Саакян об изоляции России: смотрите видео

Мир может обойтись без России

По словам политолога, персональные санкции являются определенным результатом эволюционного процесса. Если рассматривать ситуацию шире, то мир учится осознавать, что мир может жить без России энергетически, культурно, спортивно или политически.

Это важно не с точки зрения того, как нам всем жить с Россией. Сейчас ломают голову западные аналитики над тем, как же оно будет. Пусть Россия думает, как жить со всеми нами. К этому мир сейчас идет, вспоминая, что не миру нужна Россия, а она без мира жить не может, – объяснил Саакян.

Он отметил, что мир приближается к восприятию россиян, которое есть в Украине. То есть не обвинение одного преступника Владимира Путина. Саакян подчеркнул, что не Путин придумал россиян, а именно они породили Путина.

"За ошибки россиян Украина расплачивается кровью и это отвержение нас в развитии на годы, если не десятилетия. На оборону, оружие идут деньги, которые могли использовать на экологию, науку, медицину, образование. Там деньги могли бы инвестироваться в лучшее будущее. В результате мы используем их на более безопасное настоящее", – сказал политолог.

Санкции против России: последние новости