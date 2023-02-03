Малофеев попал под санкции США в 2014 году. Обладатель телеканала "Царьград ТВ" был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму.
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Средства могут направить на восстановление Украины
Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.
В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счете Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.
Российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, поэтому прокуроры 2 февраля заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию и суд поддержал это решение.
"Эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, нанесенной Россией украинскому народу и земле, но вклад важен", – отметил глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции Эндрю Адамс.
Журналистам не удалось связаться с Малофеевым для комментариев. Отмечают, что он отрицает свою причастность к аннексии украинского полуострова, включая финансовые расходы.
Поддержка других стран
- Напомним, что Канада приняла механизм конфискации активов России в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах". В конце декабря в Канаде заявили, что приступают к конфискации нескольких десятков миллионов долларов, принадлежащих компании российского олигарха Романа Абрамовича.
- Также Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов на восстановление Украины.