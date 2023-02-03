Малофєєв потрапив під санкції США у 2014 році. Власник телеканалу "Царьград ТВ" був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму.

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Кошти можуть спрямувати на відновлення України

Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, тож прокурори 2 лютого заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд підтримав це рішення.

Зазначимо, що після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші російського олігарха можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.

"Ці суми мізерні порівняно з ціною катастрофи, завданої Росією українському народу та землі, але внесок важливий", – зауважив голова цільової групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс.

Журналістам Reuters не вдалося зв'язатися з Малофєєвим для коментарів. Зазначають, що він заперечує свою причетність до анексії українського півострова, включаючи фінансові витрати.

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