Об этом изданию рассказали анонимные источники из администрации президента Джо Байдена, знакомые с этим вопросом.

Обратите внимание В посольстве Украины в США рассказали, когда западные танки уже будут на фронте

Существенно усилит возможности Украины

Вашингтон может предоставить Украине так называемые умные наземные бомбы малого диаметра, радиус которых составляет 150 км. Запускать такие бомбы можно с разных пусковых установок, в том числе из HIMARS, которые Украина умело использует. Кстати, США предоставляли Украине боеприпасы к этой системе с радиусом действия 85 километров. То есть, разумные бомбы существенно усилят возможности Украины.

В частности, дальность этих бомб позволит поражать враждебные цели на большем расстоянии. Однако запрос Киева на ракеты ATACAMS дальностью в 300 километров Вашингтон пока отклоняет, опасаясь их применения украинскими военными по территории России, что приведет к прямому столкновению НАТО с Москвой.

Эти бомбы являются общей и относительно дешевой разработкой Saab и Boeing. Бомба объединяет в себе 113-килограммовый высокоточный боеприпас с ракетой. В Saab говорят, что система настолько точна, что может ударить в радиусе автомобильной шины.

По данным источников издания, новый пакет военной помощи от США также будет включать дополнительные ракеты ПВО, боеприпасы и запасные части для уже находящихся на поле боя систем.

Когда западные танки прибудут в Украину

Атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий отметил, что сроки поставок британских Challenger 2 и немецких Leopard 2 будут зависеть от продолжительности подготовки украинских военных. Однако Украина получит их весной этого года и уже к лету они будут вовлечены в военные операции непосредственно на фронте.

Однако американские танки, по словам чиновника, поступят к нам позже, ведь сейчас USAI выделяет средства на заказ и изготовление этой техники, из-за чего нужно больше времени. Здесь пока не прогнозируют приблизительные сроки прибытия.