Про це для 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він зазначив, що персональні санкції проти росіян потрібні західним країнам.

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"Західні країни демонструють еволюцію сприйняття ситуації. Тобто в Канаді дозріли до символічного кроку. Вже не виникає питання, чи російські зірки поза політикою, чи ні. Якщо порушили закон, їздили в Крим, підтримують путінський режим й агресію проти України, то значить вони підпадають під відповідальність", – розповів Саакян.

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Світ може обійтися без Росії

За словами політолога, персональні санкції є певним результатом еволюційного процесу. Якщо ж розглядати ситуацію ширше, то світ вчиться усвідомлювати, що світ може жити без Росії енергетично, культурно, спортивно чи політично.

Це важливо не з точки зору, як нам всім жити з Росією. Зараз сушать голову західні аналітики над тим, як же воно буде. Нехай Росія думає, як нам жити з усіма нами. До цього світ зараз йде, згадуючи, що не світу потрібна Росія, а вона без світу жити не може, – пояснив Саакян.

Він зазначив, що світ наближається до сприйняття росіян, яке є в Україні. Тобто не звинувачення одного злочинця Владіміра Путіна. Саакян наголосив – не Путін вигадав росіян, а саме вони породили Путіна.

"За помилки росіян Україна розплачується кров'ю і це відкидання нас у розвитку на роки, якщо не десятиліття. На оборону, зброю йдуть гроші, які могли використати на екологію, науку, медицину, освіту. Там гроші могли б інвестуватися в краще майбутнє. В результаті ми використовуємо їх на безпечніше сьогодення", – сказав політолог.

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