Що чекає на чоловіків, які виїхали з України за підробленими документами

В Україні триває загальна мобілізація. Є чоловіки, які виїхали за кордон під час воєнного стану з підробленими документами.

Яка відповідальність чекає чоловіків, які виїхали з України, маючи підроблені довідки – розповів юрист Максим Бехало. Він нагадав про новий указ Зеленського, який передбачає перевірку всіх рішень ВЛК та МСЕК за останні півтора року.

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Що чекає на чоловіків, які виїхали за підробленими документами

Як розповів юрист, використання підробленого документа передбачає або штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років.

Але постає запитання: як правоохоронні органи зможуть дізнатися, що довідка ВЛК або МСЕК була підробленою? Чи справді, як каже секретар РНБО Олексій Данілов, людина була здоровою з 18 до 45 років, а після 24 лютого раптово почала хворіти, чи це факт фальсифікації медичних довідок? Очевидно, що ці документи потрібно ретельно вивчити. І в такому разі справа кожної людини має розглядатися окремо. І за кожною окремо треба здійснювати перевірку, аби довести, що медичний стан дійсно відповідає зазначеному в довідці. Крім того, слід провести повторний медичний огляд кожної особи, а для цього потрібно, щоб вона приїхала до України,

– пояснив Бехало.

Юрист зазначив, що застосування процедури екстрадиції можливе, якщо передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк не менш як рік.

З якого віку можуть мобілізувати

Максимальна санкція за використання підробленого документа передбачає обмеження волі на строк до 2 років. У такому разі неможливо буде застосувати процедуру екстрадиції, бо позбавлення волі й обмеження волі – різні санкції за вчинене правопорушення.

До служби можуть призвати чоловіків, яким немає 27 років. На фронт вони можуть потрапити або за добровільним бажанням, або через наявність у них військового досвіду.

У мирний час чоловіки віком від 18 до 27 років можуть долучитися до української армії, щоб пройти строкову службу. Але під час дії воєнного стану призов не проводять, адже є процедура загальної мобілізації.