Ситуація на фронті залишається складною. Хоч росіяни фактично провалили свою весняно-літню кампанію, але вже готуються до нових наступальних дій на кількох напрямках.

Для окупантів важливо якомога швидше просуватися, поки не настала зимова пора. Політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук роз'яснив 24 Каналу, чому росіяни так поспішають і чого хочуть досягнути на полі бою.

Куди росіяни спрямували основні сили на фронті?

Російська армія продовжує з усіх сил тиснути на фронті. Окупанти серйозно поспішають, намагаючись встигнути виконати важливе завдання до настання холодів.

Їхнє завдання максимум до листопада зайти в більшість населених пунктів, щоб ми їх не виловлювали дронами. Тому що зараз піхоти у нас не багато, відловлюємо ворога ми за допомогою FPV-дронів та інших літальних апаратів, це важка робота,

– наголосив Андрій Ткачук.

Загалом близько третини військового контингенту Росії сконцентрована на Донбасі, мовиться про 250 тисяч окупантів. Росіяни вже підтягнули резерви до Покровського, Запорізького, Сумського та Куп'янський напрямки.

Фактично вони стягнули усі наявні резерви і намагатимуться проводити подальші операції в напрямку Покровська, Куп'янська, Сіверська і Лимана.

Чим обернулась літня наступальна кампанія ворога?

Тим часом осійські пропагандисти скаржаться, що просувань на фронті немає. Хоч вище військове керівництво Росії і стверджує, що все й досі йде за планом, та насправді всі плани давно провалилися.

Це абсолютна правда. На Сумщині ворогу не вдалося абсолютно нічого. Вони зазнали величезних втрат. Ситуація там стабільна, зокрема хороші результати є біля Олексіївки, де вчора (22 вересня – 24 Канал) встановили наш прапор. Загалом ворога вдалося відкинути і наробити йому проблем,

– зазначив військовий.

Росіяни хотіли створити на Сумщині буферну зону, підійти якомога ближче до Сум, але ці завдання були провалені. Єдине, що виконала Сумська операція – відтягнула українські сили, аби на певних напрямках просунутись на Донбасі.

"Проте не можна сказати, що росіянам геть нічого не вдається. На жаль, є в них просування в Куп'янську, там у нас дуже складна ситуація, і на Сіверсько-Лиманському напрямку. Там ситуації надскладні, ворог накопичує резерви. Загалом біля Покровська зібраний величезний контингент, вже не 110 тисяч, а 120 з резервами, які вони підтягнули", – зауважив Ткачук.

Водночас в окупантів було завдання – захопити Покровськ до осені. Цього росіянам також не вдалося досягнути.

