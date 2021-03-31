Зростає вік виходу на пенсію і завершується опалювальний сезон: що зміниться у квітні 2021

У квітні 2021 року в Україні змінюється вік виходу на пенсію для жінок, набуває чинності нова Програма медичних гарантій та завершується опалювальний сезон. Детальніше про зміни – у матеріалі.

Зміни при виході на пенсію

З 1 квітня 2021 року в Україні зростає пенсійний вік для жінок – до 60 років (було 59,6), та посилюються вимоги до страхового стажу. Так, низка українців зможуть вийти на заслужений відпочинок пізніше, ніж планували.

Деталі Підвищення пенсійного віку та надбавки до виплат: що зміниться для пенсіонерів з квітня

Як в Україні змінюються вимоги до офіційного страхового стажу:

для виходу на пенсію в 60 років має бути 28 років стажу (раніше було 27);

в 63 роки – від 18 до 28 років;

в 65 років – від 15 до 18 років.

Варто згадати, що в Україні вимоги до виходу на пенсію в 60 років поетапно змінюються: у 2020 було потрібно 27 років, а у 2028 році вимагатимуть 35. Якщо людині виповнилося 60 років, але їй бракує офіційного страхового стажу, його можна докупити. З квітня 2021 року вартість одного року складає 31 680 грн (раніше було 24 937 грн).

Якщо жінка досягла 59,6 років до квітня 2021 року, то отримати виплату вона зможе на пів року раніше. Це стосується тих, хто народився з 1 жовтня 1960-го по 31 березня 1961 року.

Крім того, з 1 квітня передбачені надбавки для пенсіонерів, які офіційно працевлаштовані. Однак їх люди зможуть отримати лише в травні-червні.

Завершення опалювального сезону

В Україні традиційно наближається до завершення опалювальний сезон. Як правило, тепло до будинків перестають подавати у першій половині квітня – коли середньодобова температура протягом трьох днів не опускається нижче +8 градусів. Серед великих міст з датами відключення опалення визначилися, зокрема, у Дніпрі, Харкові та Кропивницькому.

Так, дніпровське КП "Теплоенерго" та інші організації, які експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні та теплові мережі у Дніпрі, готові завершити опалювальний сезон вже 1 квітня.



Опалювальний сезон завершується, як правило, в першій половині квітня / Фото pinterest

У Кропивницькому міська рада вирішила завершити опалювальний сезон наступного дня після того, як протягом трьох днів середня температура буде вищою від +8 градусів. І станеться це не пізніше 15 квітня.

У Харкові також планують завершити подачу тепла 15 квітня, проте дата ще не є остаточною – все буде залежати від погоди.

Тим часом у місті Хуст (Закарпаття), завершили опалювальний сезон ще 29 березня.

Локдаун у великих містах повинен завершитися

Через погіршення ситуації з поширенням COVID-19 у низці регіонів України посилили карантинні обмеження.

У яких містах діє жорсткий карантин:

Київ (до 9 квітня);

Львів (до 6 квітня);

Миколаїв (до 4 квітня);

Дніпро (до 12 квітня).

Тут заборонені масові заходи, робота закладів культури, спортзалів, ТРЦ. Заклади громадського харчування працюють лише на виніс, а студенти та школярі (крім молодших класів) навчаються дистанційно. Проте кількість хворих продовжує зростати, а місць у лікарнях катастрофічно не вистачає. Тому не виключено подовження карантинних заходів.

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Які регіони зараз входять до червоної зони:

Київ і Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Чернівецька область;

Сумська область.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Окремий пакет на ведення вагітності в амбулаторних умовах

З 1 квітня вагітні зможуть отримувати безоплатно певний обсяг медичної допомоги. Йдеться про окремий пакет на ведення вагітності в амбулаторних умовах, за яким медичний заклад та НСЗУ укладатимуть контракт.

До пакета входять такі послуги:

спостереження вагітності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання);

проходження необхідних лабораторних аналізів та обстежень;

профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань;

направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології;

направлення вагітних у стаціонар (за необхідності);

заняття у "Школі відповідального батьківства" із залученням до навчання членів сім'ї;

надання повної інформації щодо перебігу вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

Крім того, пацієнтка має право вибирати заклад, де спостерігати вагітність, не залежно від місця реєстрації чи фактичного місця проживання.

Набуває чинності Програма медичних гарантій на 2021 рік

Програма медичних гарантій на 2021 рік включає 35 пакетів медичних послуг, на які з держбюджету передбачено 123 млрд грн. Один із них – згаданий вище пакет на ведення вагітності.

Зміни будуть стосуватися, зокрема:

екстреної медичної допомоги (на догоспітальному етапі);

первинної медичної допомоги;

медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та гострому інфаркті міокарда;

хірургічних операцій;

стоматологічної допомоги;

лікування пацієнтів методом гемодіалізу та перитонеального діалізу;

мамографії, гістероскопії, колоноскопії, цистоскопії, бронхоскопії;

стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19;

діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом;

діагностики, лікування та супроводу осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ):

хіміотерапевтичного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями;

стаціонарної психіатричної допомоги;

паліативної медичної допомоги;

вакцинації проти COVID-19.

З повним переліком послуг та більш детальною інформацією про зміни можна ознайомитися за посиланням.

Кіпр відкриває кордони

З 1 квітня українці зможуть відвідувати Кіпр, зокрема і з метою туризму. Вимоги для в'їзду: негативний ПЛР-тест щонайменше за 72 години до вильоту та відсутність тісного контакту з хворими на COVID-19. Ще один тест потрібно буде здати по прибуттю – в аеропорту Ларнаки або Нікосії. Якщо і він негативний – можна продовжити відпочинок. Мандрівники повинні дотримуватися всіх карантинних норм та заходів обережності.

До 31 березня Україна тут – у "сірій зоні". Тому в'їзд дозволено лише людям, які є громадянами чи резидентами Кіпру, їхнім чоловікам/дружинам та дітям, а також – за наявності спеціального дозволу.

Зміна вартості газу

З 1 квітня добігає кінця дія граничної ціни на газ, тож постачальників уже не будуть обмежувати ціною в 6,99 грн за кубометр. Кожна компанія може пропонувати власну вартість, виходячи з ринкових умов.

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Низка компаній ціну поки що не змінюють, зокрема і "Нафтогаз України" – 6,86 грн за кубометр. Більшість постачальників залишили вартість у 6,99 грн. Понад десять компаній ціни підвищили – від 7,60 до 8,85 грн за кубометр.



Ціни на газ у квітні 2021 року (щоб збільшити зображення – натисніть на нього) / Інфографіка ГазПравда