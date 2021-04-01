В Україні з 1 квітня на пів року підвищили пенсійний вік для жінок. Тепер вони зможуть йти на заслужений відпочинок з 60 років. Крім того, деяких пенсіонерів чекають надбавки.

До 31 березня жінки ще могли виходити на пенсію у віці 59,5 років, від 1 квітня – необхідний вік – 60 років. Новвовведення передбачили у законі про обов'язкове державне пенсійне страхування.

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Новий пенсійний вік

Жінки, що народилися до 1 квітня 1961 року, цьогоріч зможуть виходити на заслужений відпочинок із 59,5 років. Однак з 1 квітня пенсійний вік піднімуть до 60 років.

Таке рішення ухвалили ще у 2011 році. Відтоді щорічно піднімають пенсійний вік жінок на пів року. У 2021 запланований останній етап підвищення.

Зауважимо, українцям, яких звільнять напередодні досягнення пенсійного віку, наприклад, у 58,5 років, зможуть достроково призначати пенсії.

Нові вимоги до стажу

В 60 років на пенсію зможуть відправитись не всі українки. Для цього треба виконати вимогу щодо стажу, вона щорічно збільшується на 12 місяців, поки у 2028 році досягне 35 років.

Стаж і вихід на пенсію:

щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно мати 28 років стажу (раніше – 27 років);

щоб вийти на пенсію в 63 роки потрібно мати від 18 до 28 років стажу;

щоб вийти в 65 років потрібно мати від 15 до 18 років стажу.

Стаж можна буде докупити

Якщо особі, якій вже виповнилося 60 років, офіційного страхового стажу для виходу на пенсію недостатньо, його можна докупити.

Щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 гривень. До 1 квітня 2021 року ця сума була на шість тисяч меншою – 24 937 гривень.

Перерахунок пенсій з 1 квітня

З 1 квітня 2021 року деякі пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії. все тому. що проведуть індексацію виплат, але тільки тим, хто офіційно влаштований на роботу.

Хто отримає додаткові гроші

Формула розрахунку пенсій складається з середньої зарплати, помноженої на страховий стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Трудовий стаж рахують у відсотках, де 1 рік = 1%. Відтак якщо пенсіонер став заробляти більше, то його коефіцієнт збільшиться, якщо ні – залишиться таким самим, коли людина виходила на пенсію. Для надбавки потрібен понаднормовий стаж, нагороди, почесні звання.

До речі, виплати перерахують для тих, хто за 2 роки пенсії працював не весь цей час, а менше. Люди, які тільки нещодавно стали отримувати пенсії, додаткові гроші не отримають.

Коли пенсіонери отримають надбавки

Пенсійний фонд поки не анонсував дату цих виплат. За інформацією Федерації профспілок України, виплати, ймовірно, будуть у травні – червні.

Чи треба звертатись до ПФУ для перерахунку пенсій

Пенсії перераховують автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно. Лише в деяких випадках треба звернутися в держоргани: