В Украине с 1 апреля на пол года повысили пенсионный возраст для женщин. Теперь они смогут уходить на заслуженный отдых с 60 лет. Кроме того, некоторых пенсионеров ждут надбавки.

До конца марта женщины еще могут выходить на пенсию в возрасте 59,5 лет. Нововведение предусмотрели в законе об обязательном государственном пенсионном страховании.

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Новый пенсионный возраст

Женщины, родившиеся до 1 апреля 1961 года, в этом году смогут выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Однако с 1 апреля пенсионный возраст поднимут до 60 лет.

Такое решение приняли еще в 2011 году. С тех пор ежегодно поднимают пенсионный возраст женщин на полгода. В 2021 году запланирован последний этап повышения.

Заметим, украинцам, которых уволят накануне достижения пенсионного возраста, например, в 58,5 лет, смогут досрочно назначать пенсии.

Новые требования к стажу

В 60 лет на пенсию смогут отправиться не все украинки. Для этого надо выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев, пока в 2028 году достигнет 35 лет.

Стаж и выход на пенсию:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно иметь 28 лет стажа (раньше – 27 лет);

чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно иметь от 18 до 28 лет стажа;

чтобы выйти в 65 лет нужно иметь от 15 до 18 лет стажа.

Стаж можно будет докупить

Если человеку, которому уже исполнилось 60 лет официального страхового стажа для выхода на пенсию недостаточно, его можно докупить.

Чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 гривен. До 1 апреля 2021 года эта сумма была на шесть тысяч меньше – 24 937 гривен.

Перерасчет пенсий с 1 апреля

С 1 апреля 2021 года некоторые пенсионеры могут получить прибавку к пенсии. Все потому, что проведут индексацию выплат, но только тем, кто официально устроен на работу.

Кто получит дополнительные деньги

Формула расчета пенсий состоит из средней зарплаты, умноженной на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж считают в процентах, где 1 год = 1%. Поэтому если пенсионер стал зарабатывать больше, то его коэффициент увеличится, если нет – останется таким же, когда человек выходил на пенсию. Для надбавки нужен сверхнормативный стаж, награды, почетные звания.

Кстати, выплаты пересчитают для тех, кто за 2 года пенсии работал не все это время, а меньше. Люди, которые только недавно стали получать пенсии, дополнительные деньги не получат.

Когда пенсионеры получат надбавки

Пенсионный фонд пока не анонсировал дату этих выплат. По информации Федерации профсоюзов Украины, выплаты, вероятно, будут в мае – июне.

Необходимо ли обращаться в ПФУ для перерасчета пенсий

Пенсии перерасчитывают автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не требуется. Лишь в некоторых случаях надо обратиться в госорганы: