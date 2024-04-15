Недоцільно переспрямовувати кошти із телемарафону на ЗСУ, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив свою думку щодо петиції про перенаправлення коштів, виділених для телемарафону Єдині новини і телеканалу FREEDOM, на закупівлю дронів і пікапів для Збройних Сил України. Він відповів, що таке переспрямування є недоцільним.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк раніше також відреагував на цю петицію. Він підкреслив, що "телемарафон є надзвичайно важливою складовою державної інформаційної роботи під час конфлікту".

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Перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ

У своїй відповіді Шмигаль наголосив на важливості фінансування телемарафону у протидії збройній агресії Росії проти України, особливо в інформаційному просторі.

За словами прем'єр-міністра, забезпечення інформаційної безпеки є складовою національної безпеки, тому перерозподіл коштів, запропонований у петиції, є недоцільним.

Забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики – пріоритетним питанням національної безпеки,

– зауважив Шмигаль.

Він додав, що уряд системно здійснює роботу зі залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для підвищення спроможностей Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки й оборони.

Бронювання для працівників телемарафону: що відомо

Згідно із рішенням Міністерства культури України, деякі медіа та журналістські організації підпадають під бронювання як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Серед них відомі телеканали, такі як "Ми-Україна", "1+1", ICTV, "Інтер", "Рада", та "Суспільні новини".

Також до цього списку включено інформаційні агентства, наприклад, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", а також представництво Британської телерадіомовної корпорації (ВВС).

Зазначено, що статус критично важливих отримали також ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайн медіа", та інші. У планах також передбачено бронювання працівників ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ", та інших подібних медійних структур, а також представництва Deutsche Welle та ПрАТ "ТК "ТЕТ".