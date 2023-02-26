Примирення з Росією не буде навіть через сто років, – Шмигаль
Джерело:Focus
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна відкидає варіант заморожування конфлікту, щоб припинити кровопролиття. Глава уряду наголосив, що Україна не готова до будь-якої співпраці з окупантами.
Шмигаль сказав, що замороження конфлікту лише зіграє на руку Росії та призведе до ще однієї великої війни. Також він сказав, що в найближчі 100 років Україна не буде готова до примирення з Росією.
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Шмигаль заявив, що Росію слід роззброїти
На думку прем'єр-міністра, Росія повинна спочатку змінитися, зокрема стати демократичною державою.
Примирення, співпраця – ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою,
– сказав він.
Також глава українського уряду поділився своїми думками, як слід роззброїти Росію.
"Санкції, відмова від співробітництва з Росією, конфіскація російських активів, військова допомога Україні. Минулий рік показав, що світ може дуже швидко робити речі, які раніше здавалися неможливими. Постачання майже всіх видів важкого озброєння, а також підготовка українських пілотів означає, що є перспектива подальших кроків", – резюмував Шмигаль.
Зеленський висловився щодо переговорів з Путіним
- У день річниці повного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Президент України поділився, що перед початком війни він просив Ердогана та інших світових лідерів посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів, але цього не вдалося досягти.
- За словами Зеленського, Україна не буде брати участі в будь-яких переговорах з Росією, якщо ці угоди не забезпечать повного дотримання міжнародного права та суверенітету України. Президент зазначив, що Ердоган знає про позицію України.
- За інформацією The Wall Street Journal, Франція, Німеччина та Велика Британія обговорюють можливість зближення України з НАТО з метою спонукати Київ до початку мирних переговорів з Москвою.
- Представники урядів трьох країн на умовах анонімності вказали, що підвищення рівня співпраці з Україною може бути корисним для майбутньої стабільності та безпеки в регіоні. Проте, вирішення, коли і за яких умов почнуться переговори, залишається за Україною.