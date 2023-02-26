Примирения с Россией не будет даже через сто лет, – Шмыгаль
Источник:Focus
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина исключает вариант замораживания конфликта, чтобы прекратить кровопролитие. Глава правительства подчеркнул, что Украина не готова к какому-либо сотрудничеству с оккупантами.
Шмыгаль сказал, что заморозка конфликта только сыграет на руку России и приведет к еще одной большой войне. Также он сказал, что в ближайшие 100 лет Украина не будет готова к примирению с Россией.
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Шмыгаль заявил, что Россию следует разоружить
По мнению премьер-министра, Россия должна сначала измениться, в том числе стать демократическим государством.
Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной,
– сказал он.
Также глава украинского правительства поделился своим мнением, как следует разоружить Россию.
"Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине. Прошлый год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными. Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов", – резюмировал Шмыгаль.
Зеленский высказался по поводу переговоров с Путиным
- В день годовщины полного вторжения России в Украину Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президент Украины поделился, что перед началом войны он просил Эрдогана и других мировых лидеров усадить Владимира Путина за стол переговоров, но этого не удалось достичь.
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- По информации The Wall Street Journal Франция, Германия и Великобритания обсуждают возможность сближения Украины с НАТО с целью побуждать Киев к началу мирных переговоров с Москвой.
- Представители правительств трех стран на условиях анонимности указали, что повышение уровня сотрудничества с Украиной может оказаться полезным для будущей стабильности и безопасности в регионе. Однако решение, когда и при каких условиях начнутся переговоры, остается за Украиной.