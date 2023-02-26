Шмыгаль сказал, что заморозка конфликта только сыграет на руку России и приведет к еще одной большой войне. Также он сказал, что в ближайшие 100 лет Украина не будет готова к примирению с Россией.

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Шмыгаль заявил, что Россию следует разоружить

По мнению премьер-министра, Россия должна сначала измениться, в том числе стать демократическим государством.

Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной,

– сказал он.

Также глава украинского правительства поделился своим мнением, как следует разоружить Россию.

"Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине. Прошлый год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными. Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов", – резюмировал Шмыгаль.

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