Шмигаль сказав, що замороження конфлікту лише зіграє на руку Росії та призведе до ще однієї великої війни. Також він сказав, що в найближчі 100 років Україна не буде готова до примирення з Росією.

Дивіться також "Мирний план" у тумані війни: які цілі переслідує Китай і як хоче використати Росію

Шмигаль заявив, що Росію слід роззброїти

На думку прем'єр-міністра, Росія повинна спочатку змінитися, зокрема стати демократичною державою.

Примирення, співпраця – ні, не в найближчі сто років. Росія повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою,

– сказав він.

Також глава українського уряду поділився своїми думками, як слід роззброїти Росію.

"Санкції, відмова від співробітництва з Росією, конфіскація російських активів, військова допомога Україні. Минулий рік показав, що світ може дуже швидко робити речі, які раніше здавалися неможливими. Постачання майже всіх видів важкого озброєння, а також підготовка українських пілотів означає, що є перспектива подальших кроків", – резюмував Шмигаль.

Зеленський висловився щодо переговорів з Путіним