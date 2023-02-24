Свою позицию он озвучил во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине российского вторжения – сообщает 24 Канал. Владимир Зеленский сказал, что уже поздно проводить переговоры.

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Переговоров не будет

Президент Украины рассказал, что еще перед вторжением просил Эрдогана и других лидеров усадить Владимира Путина за стол переговоров. По словам Зеленского, Эрдоган и другие мировые лидеры не смогли этого сделать.

"Я говорил ему – посадите Путина за стол переговоров, нельзя допустить риска полномасштабной войны. Но он не смог этого сделать, и не только он. А сейчас он считает, что сможет. Сейчас мы не можем. Путин уже не тот человек, там не с кем говорить", – сказал Зеленский.

Большая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

Президент Украины отметил положительную роль Эрдогана в зерновой инициативе, обмене пленных "азовцев" и других важных для Украины вопросах. Он также выразил соболезнования жертвам землетрясений в Турции и рассказал, что Украина направила необходимую помощь, согласованную с Эрдоганом.

Только что я разговаривал с Эрдоганом. Мы неплохо поговорили... Я благодарен по инициативе Эрдогана, зерновые и тому подобное. Я знаю, как он помогал с "азовцами", и я благодарен за это. Эрдоган сделал несколько вещей, важных для Украины. Я за это благодарен. Он знает мою позицию,

– сказал президент Украины.

Даже если Эрдогану удастся посадить российского диктатора за стол перегорел, Украина не будет участвовать в этом. Именно эту позицию, по словам Президента, знает Эрдоган.