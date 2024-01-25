Переговори не зупинять війну, – Шольц визнав, що Путін має інші "плани"
Джерело:Олаф Шольц
Канцлер Німеччини застеріг від хибної думки про те, що війна в Україні триває лише через брак діалогу між Києвом і Москвою. Шольц вказав на численні заяви Путіна, у яких той не приховував свої імперські амбіції.
Війна Росії спрямована на ліквідацію України як держави. На цьому наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції в Берліні.
Дивіться також Важлива зброя для України: чи може пропозиція Британії розв'язати питання щодо Taurus
Путін давно відмовився від діалогу
Німецький політик пригадав, що російська влада неодноразово дозволяла собі "імперські" заяви, в якому розкривала свої справжні наміри щодо України – її окупацію та знищення самостійності.
Шольц вважає, що самі перемовини між двома сторонами конфлікту не мають сенсу, адже Росія не хоче миру, вона хоче захопити Україну.
Канцлер згадав, що численні дискусії, спрямовані на запобігання російської агресії, відбувалися до повномасштабного вторгнення. Втім, вони не принесли результату. Тому, що замість діалогу Путін обрав напад.
Водночас, наголосив Шольц, жодна країна так не прагне миру, як Україна. За його словами, на другий рік великої війни, слід визнати, що легкого її вирішення не буде.
У будь-якому випадку президент Росії Путін може припинити цю війну в будь-який момент. Але якщо українці перестануть захищатися, це буде кінець України. Тому Путін має вивести війська з України та прокласти шлях до тривалого та справедливого миру,
– заявив політик.
Канцлер зауважив, що Росії треба надіслати спільний сигнал від країни ЄС, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.
Taurus для України: що відомо
- Олаф Шольц виступає активним противником передачі Україні далекобійних ракет Taurus. У правлячій партії побоюються, що Київ може використати їх для ударів по території Росії, що призведе до більшої ескалації.
- 17 січня Бундестаг провалив голосування за резолюцію з вимогою до уряду надати Україні Taurus. "За" проголосували 178 депутатів, проти – 485, утрималися – 3.
- Тоді у Шольца спробували виправдати відмову від передачі ракет "обов'язками" перед НАТО. Мовляв, Німеччина сама потребує Taurus. Ці ракети вона має у невеликій кількості, і наразі не здатна збільшити їх виробництво.
- У Британії знайшли вихід з дилеми про Taurus для України. Там запропонували, аби Берлін передав свої далекобійні ракети Лондону, а він у свою чергу надасть Києву ще більше Storm Shadow.