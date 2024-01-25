Переговоры не остановят войну, - Шольц признал, что Путин имеет другие "планы"

Канцлер Германии предостерег от ошибочного мнения о том, что война в Украине продолжается только из-за отсутствия диалога между Киевом и Москвой. Шольц указал на многочисленные заявления Путина, в которых тот не скрывал свои имперские амбиции.

Война России направлена на ликвидацию Украины как государства. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

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Путин давно отказался от диалога

Немецкий политик напомнил, что российская власть неоднократно позволяла себе "имперские" заявления, в котором раскрывала свои истинные намерения в отношении Украины – ее оккупацию и уничтожение самостоятельности.

Шольц считает, что сами переговоры между двумя сторонами конфликта не имеют смысла, ведь Россия не хочет мира, она хочет захватить Украину.

Канцлер вспомнил, что многочисленные дискуссии, направленные на предотвращение российской агрессии, происходили до полномасштабного вторжения. Впрочем, они не принесли результата. Потому, что вместо диалога Путин выбрал нападение.

В то же время, подчеркнул Шольц, ни одна страна так не стремится к миру, как Украина. По его словам, на второй год большой войны, следует признать, что легкого ее решения не будет.

В любом случае президент России Путин может прекратить эту войну в любой момент. Но если украинцы перестанут защищаться, это будет конец Украины. Поэтому Путин должен вывести войска из Украины и проложить путь к длительному и справедливому миру,

– заявил политик.

Канцлер отметил, что России надо послать общий сигнал от страны ЕС, что они будут поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

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