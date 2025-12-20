Уперше після тривалої розлуки: Ахтем Сеітаблаєв зустрівся з донькою та онукою
- Ахтем Сеітаблаєв уперше за довгий час зустрівся зі старшою донькою Назли та її донечкою Аріаною в Бельгії.
- Загалом у режисера троє дітей від двох шлюбів.
Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв уперше за довгий час зустрівся зі старшою донькою та онукою. Він завітав до них у Бельгію напередодні різдвяних свят.
Ахтем в соцмережах показав, як проводить час з рідними. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сеітаблаєва.
Режисера приїхав в гості до доньки Назли, яка з чоловіком і своєю донькою мешкає в Бельгії. Він прогулявся з 2-річною Аріаною та погрався з нею.
Хвилини щастя з донькою та онукою,
– написав Ахтем Сеітаблаєв.
Також фото з зустрічі опублікувала сама Назли і написала: "Дідусь приїхав обійняти своїх дівчат".
У програмі "Точка опори", яка виходить на ютуб-каналі телеканалу Дім, Ахтем Сеітаблаєв розповідав, що Аріана з'явилася на світ у січні 2023 року. Восени 2021-го його донька Назли в Туреччині вийшла заміж за кримського татарина Рустема.
Що відомо про дітей Ахтема Сеітаблаєва?
- Від першої дружини в Ахтема Сеітаблаєва народилися донька Назли та син Селім. Відомо, що хлопець залишився жити в окупованому Криму. З сином Ахтем спілкується через соцмережі. Також вони іноді зідзвонюються.
- Друга дружина Сеітаблаєва – Івана Дядюра – народила йому доньку Сафіє. Зараз дівчинка разом із мамою живе за кордоном у Відні, де навчається в школі й планує вступити до університету.