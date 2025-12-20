Впервые после длительной разлуки: Ахтем Сеитаблаев встретился с дочерью и внучкой

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время встретился со старшей дочерью и внучкой. Он приехал к ним в Бельгию накануне рождественских праздников.

Ахтем в соцсетях показал, как проводит время с родными. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сеитаблаева.

Не пропустите "Щедрик" среди руин: хор довел до слез выступлением на разрушенной теплоэлектростанции ДТЭК

Режиссера приехал в гости к дочери Назлы, которая с мужем и дочкой живет в Бельгии. Он прогулялся с 2-летней Арианой и поиграл с ней.

Минуты счастья с дочкой и внучкой,

– написал Ахтем Сеитаблаев.

Также фото со встречи опубликовала сама Назли и написала: "Дедушка приехал обнять своих девушек".

В программе "Точка опоры", которая выходит на ютуб-канале телеканала Дом, Ахтем Сеитаблаев рассказывал, что Ариана появилась на свет в январе 2023 года. Осенью 2021-го его дочь Назлы в Турции вышла замуж за крымского татарина Рустема.

Что известно о детях Ахтема Сеитаблаева?