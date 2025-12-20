Укр Рус
Show24 Украинские звезды Впервые после длительной разлуки: Ахтем Сеитаблаев встретился с дочерью и внучкой
20 декабря, 11:20
2

Впервые после длительной разлуки: Ахтем Сеитаблаев встретился с дочерью и внучкой

София Хомишин
Основні тези
  • Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время встретился со старшей дочерью Назлы и ее дочкой Арианой в Бельгии.
  • Всего у режиссера трое детей от двух браков.

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые за долгое время встретился со старшей дочерью и внучкой. Он приехал к ним в Бельгию накануне рождественских праздников.

Ахтем в соцсетях показал, как проводит время с родными. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Сеитаблаева.

Не пропустите "Щедрик" среди руин: хор довел до слез выступлением на разрушенной теплоэлектростанции ДТЭК

Режиссера приехал в гости к дочери Назлы, которая с мужем и дочкой живет в Бельгии. Он прогулялся с 2-летней Арианой и поиграл с ней.

Минуты счастья с дочкой и внучкой,
– написал Ахтем Сеитаблаев.

Также фото со встречи опубликовала сама Назли и написала: "Дедушка приехал обнять своих девушек".

В программе "Точка опоры", которая выходит на ютуб-канале телеканала Дом, Ахтем Сеитаблаев рассказывал, что Ариана появилась на свет в январе 2023 года. Осенью 2021-го его дочь Назлы в Турции вышла замуж за крымского татарина Рустема. 

Что известно о детях Ахтема Сеитаблаева?

  • Всего у режиссера трое детей от двух браков.
  • От первой жены у Ахтема Сеитаблаева родились дочь Назлы и сын Селим. Известно, что парень остался жить в оккупированном Крыму. С сыном Ахтем общается через соцсети. Также они иногда созваниваются.
  • Вторая жена Сеитаблаева – Ивана Дядюра – родила ему дочь Сафие. Сейчас девочка вместе с мамой живет за границей в Вене, где учится в школе и планирует поступить в университет.