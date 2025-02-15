Пропутінського італійського співака Аль Бано запросили виступити в Москві на "концерті миру"
- Італійського співака Аль Бано запросили виступити в Москві на "концерті миру" на Красній площі, про що він дізнався від колишнього організатора заходів у Росії.
- Аль Бано підтримував Путіна та окупацію Криму.
Італійський співак Аль Бано, який виступав для Путіна, повідомив про запрошення виступити в Росії. Там нібито планують "концерт заради миру".
Естрадного співака Альбано Каррізі (творчий псевдонім – Аль Бано) запросили виступити в Москві. Про це пише 24 Канал з посиланням на італійське інформаційне агентство ANSA.
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Аль Бано повідомив, що наприкінці літа або на початку осені на Красній площі нібито планують влаштувати концерт "заради миру". Про це артист дізнався від колишнього організатора заходів у Росії, який раніше допомагав Аль Бано влаштовувати виступи перед Путіним. Він сказав співаку "бути готовим".
Оскільки він ніколи не помилявся в наших робочих відносинах, цього разу буде те саме. Концерт миру пройде на Красній площі в Москві. Це чудова новина. З тих новин, які ми всі бачили, що Путін і Трамп поговорили, – щось сталося і ще станеться,
– заявив артист.
Позиція Аль Бано щодо війни
- Аль Бано – популярний італійський співак. У 2014 році він заявив, що підтримує російського диктатора Владіміра Путіна та окупацію Криму. Він неодноразово виступав для очільника Кремля, а у 2018 році назвав Путіна "великим".
- У 2019 році артиста внесли до "чорного списку" – переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Аль Бано обурився на це рішення, бо він нібито "ніколи не говорив і слова проти України".
- У червні 2022 року Аль Бано сказав, що був "шанувальником Путіна", але тепер здивований його нападом на Україну.