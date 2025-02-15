Естрадного співака Альбано Каррізі (творчий псевдонім – Аль Бано) запросили виступити в Москві. Про це пише 24 Канал з посиланням на італійське інформаційне агентство ANSA.

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Аль Бано повідомив, що наприкінці літа або на початку осені на Красній площі нібито планують влаштувати концерт "заради миру". Про це артист дізнався від колишнього організатора заходів у Росії, який раніше допомагав Аль Бано влаштовувати виступи перед Путіним. Він сказав співаку "бути готовим".

Оскільки він ніколи не помилявся в наших робочих відносинах, цього разу буде те саме. Концерт миру пройде на Красній площі в Москві. Це чудова новина. З тих новин, які ми всі бачили, що Путін і Трамп поговорили, – щось сталося і ще станеться,

– заявив артист.

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