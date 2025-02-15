Эстрадного певца Альбано Карризи (творческий псевдоним – Аль Бано) пригласили выступить в Москве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

К теме Успехом Украины будет не мирный договор или окончание боевых действий, – спецпредставитель Трампа

Аль Бано сообщил, что в конце лета или в начале осени на Красной площади якобы планируют устроить концерт "ради мира". Об этом артист узнал от бывшего организатора мероприятий в России, который ранее помогал Аль Бано устраивать выступления перед Путиным. Он сказал певцу "быть готовым".

Поскольку он никогда не ошибался в наших рабочих отношениях, в этот раз будет то же самое. Концерт мира пройдет на Красной площади в Москве. Это замечательная новость. Из тех новостей, которые мы все видели, что Путин и Трамп поговорили, – что-то произошло и еще произойдет,

– заявил артист.

Позиция Аль Бано относительно войны