Эстрадного певца Альбано Карризи (творческий псевдоним – Аль Бано) пригласили выступить в Москве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.
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Аль Бано сообщил, что в конце лета или в начале осени на Красной площади якобы планируют устроить концерт "ради мира". Об этом артист узнал от бывшего организатора мероприятий в России, который ранее помогал Аль Бано устраивать выступления перед Путиным. Он сказал певцу "быть готовым".
Поскольку он никогда не ошибался в наших рабочих отношениях, в этот раз будет то же самое. Концерт мира пройдет на Красной площади в Москве. Это замечательная новость. Из тех новостей, которые мы все видели, что Путин и Трамп поговорили, – что-то произошло и еще произойдет,
– заявил артист.
Позиция Аль Бано относительно войны
- Аль Бано – популярный итальянский певец. В 2014 году он заявил, что поддерживает российского диктатора Владимира Путина и оккупацию Крыма. Он неоднократно выступал для главы Кремля, а в 2018 году назвал Путина "великим".
- В 2019 году артиста внесли в "черный список" – перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Аль Бано возмутился на это решение, потому что он якобы "никогда не говорил и слова против Украины".
- В июне 2022 года Аль Бано сказал, что был "поклонником Путина", но теперь удивлен его нападением на Украину.