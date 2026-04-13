Лютий треш, – блогерка Аліна Френдій потрапила до лікарні з підозрою на мікроінсульт
- Аліна Френдій потрапила до лікарні з підозрою на мікроінсульт через сильні головні болі після перельоту та джетлагу.
- Блогерка вже вдома та дякує підписникам за підтримку, наголошуючи на важливості відпочинку.
Блогерка та засновниця бренду COOSH Аліна Френдій повідомила про проблеми зі здоров'ям. Вона потрапила до лікарні з підозрою на мікроінсульт.
Про свій стан Френдій розповіла в інстаграмі. Зараз блогерка вже вдома.
Насправді я вже вдома, і те, що я пережила ці дні, – це лютий треш. Жити буду, але коли тебе завозять в лікарню з підозрою на мікроінсульт, то вже якось нічого не хочеться. От така в мене Пасха,
– повідомила Аліна Френдій.
Блогерка поділилась, що її турбували сильні головні болі. Ситуація погіршилася після перельоту та джетлагу – це тимчасовий розлад сну, який виникає через зміну часових поясів.
Не могла стояти на ногах, нудота, просто страшенний головний біль і тотальне нерозуміння, що відбувається,
– додала засновниця бренду COOSH.
Френдій вважає, що організм дає їй ще один знак, що потрібно добре відпочити. Блогерка також подякувала підписникам за підтримку.
Аліна Френдій розповіла про своє самопочуття / Скриншоти з інстаграму блогерки
Зазначимо, що кілька днів тому Френдій показала у Threads листування з чоловіком, блогером і підприємцем Петром Заставним, де жалілася йому на сильний головний біль.
Хто така Аліна Френдій?
Аліна Френдій родом із Тернополя. Вона активно розвиває свій блог в інстаграмі, публікуючи естетичний контент. Її сторінка налічує понад 900 тисяч підписників.
Підприємиця відкрила магазини COOSH у Києві, Львові, Одесі та Тернополі.
За Петра Заставного Френдій вийшла у 2018 році. За рік у них народився син Ян.