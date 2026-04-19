Аліна Гросу замилувала новими фото з новонародженим сином і чоловіком

Днями Аліна Гросу вперше стала мамою. Співачка показала нові фото з новонародженим сином і чоловіком.

Серією сімейних фотографій Гросу поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

До речі Аліна Гросу розповіла, чому народжувала в Україні та на кого схожий син

Аліна Гросу наразі не показує обличчя сина, а також не розкриває його ім'я. У коментарі "Сніданку з 1+1" співачка сказала, що розповість, як назвала малюка, після хрещення.

На фотографіях Гросу також закрила обличчя свого чоловіка емоджі сердечка. Вона приховує особистість коханого, проте у мережі припускають, що артистка вийшла заміж за російського актора Романа Полянського.

Подруги Аліни розповіли, що вона з дитинства мріяла про сина. Співачка цього не пам'ятає, але лише після народження дитини по-справжньому зрозуміла, що таке щастя.

Дівчата, я точно знаю, що у кожної з вас є подруга – мама янголятка, котра присилає вам кожний пук своєї найкращої у світі дитини, і вас уже це, м'яко кажучи, трішки бісить. У моїх подруг тепер теж є така подруга. З чим я їх і вітаю. Бо так любуватися 4 кілограмами хлопчатинки може тільки його мама. І, сподіваюсь, у майбутньому хороша дружина,

– написала Гросу під фото.

Аліна Гросу з чоловіком і сином / Фото з інстаграму співачки

