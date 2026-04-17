Народжувала в Україні: Аліна Гросу вперше стала мамою

Аліна Гросу вперше стала мамою. У співачки та її чоловіка народився син.

Сьогодні Гросу випустила колискову для первістка. В описі під відео, що вийшло на ютуб-каналі співачки, вона й поділилась радісною звісткою.

Аліна Гросу записала пісню "Колискова" буквально за 10 днів до пологів. Співачка народжувала в Україні. Малюк з'явився на світ з вагою 4,7 кілограма. Хлопчик здоровий та спокійний.

Гросу вже кілька разів співала колискову синові, під яку він щоразу засинає. Артистка каже, що син народився зі стовідсотковим слухом і чудово реагує на її голос.

Під час вагітності я написала декілька колискових, але встигла записати тільки одну. І це було за 10 днів до народження. Я ніби відчувала серцем, що він з'явиться у цей світ трохи швидше, ніж планувалося,

– розповіла Аліна.

Зараз артистка зосереджена на материнстві. Син має хороший апетит, добре розрізняє маму і тата й дарує їм позитивні та смішні моменти.

Це найщасливіший день у моєму житті. Я завжди любила дітей, але не настільки. Коли я побачила цю манюню – забракло слів від ніжності та любові. Він для мене найгарніший і найкращий. І крик його мене не бісить – мене взагалі нічого не дратує,

– зізналась Гросу.

Аліна Гросу з сином / Скриншот з відео

В інстаграмі Аліна Гросу опублікувала фото, де зображенні руки сина, чоловіка та її. Наразі артистка не показала обличчя первістка та не розсекретила його ім'я.

Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Понад 4 кілограми найдорожчого у світі золота. І 58 сантиметрів найніжніших пухкеньких булочок,

– написала співачка.

Аліна Гросу вперше стала мамою / Фото з інстаграму співачки