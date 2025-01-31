Аллу Костромічову захейтили за зовнішність: модель емоційно відповіла російською

Українська модель та телеведуча Алла Костромічова заявила, що зіткнулася з хейтом щодо своєї зовнішності. Вона вирішила відповісти недоброзичливцю, щоправда, звернулася до нього російською мовою.

Костромічова розповіла, що отримала коментар про те, що вона "вже не та". Жінка зізналась, що ці слова її зачепили, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм моделі.

Теж цікаво Всі непорозуміння в минулому, – Ольга Сумська повідомила, що помирилася з сестрою

Алла Костромічова наголосила на тому, що не потрібно створювати собі кумирів. За її словами, люди формують ідеал, а потім дивуються, що з віком їхні кумири змінюються і не виглядають так, як "на журнальних сторінках 20 років тому". Модель привела у приклад 66-річну американську співачку Мадонну.

Але люди у своїй більшості неусвідомлені. Тому весь цей процес залишається за кадром, зокрема і розуміння того, що якщо старість відбувається з твоїм кумиром, то точно, напевно, і без сумнівів станеться і з тобою. Але прийняти це складно. І ось людина бере і кидає це своє розчарування часом прямо в обличчя свого кумира, яке подорослішало. На, мовляв, ще й мій страх зморшок потримай, бо для мене він нестерпний,

– написала Костромічова.

Модель додала, що народила двох дітей і у свої 38 років вже не така, як у 18. Вона звернулася до хейтера, який залишив образливий коментар, зауваживши, що "з часом люди й справді змінюються".

Позиція Алли Костромічової щодо російської мови

Варто зазначити, що колишня ведуча шоу "Супермодель по-українськи" вже багато років мешкає за кордоном, в Україну вона приїжджала суто по робочих питаннях. Свою сторінку в інстаграмі Алла Костромічова веде російською та англійською мовою, українську можна побачити лише зрідка.

Якось у моделі спитали, чому вона продовжує використовувати російську мову. Тоді жінка відповіла, що її найбільша цінність – це людяність, а за свої вчинки та думки відповідатиме перед Богом.

"І якщо одного дня я маю подивитися в очі Богові й відповісти за свій шлях, свої вибори та рішення, цінності й цілі – я зі спокійною душею це зроблю. Я відповім за всіма критеріями, і я впевнена, що мова, якою я розмовляю, не є одним із них", – висловилася Алла Костромічова.