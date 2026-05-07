Хітмейкерка Альона Омаргалієва переспівала легендарну пісню "Стожари" Назарія Яремчука

Тіна Кароль презентувала новий випуск авторського шоу "Дім Звукозапису". Героїнею стала Альона Омаргалієва – авторка хітів, що останні роки стають шалено вірусними у соціальних мережах.

Новий епізод вийшов на ютуб-каналі "Дім Звукозапису". Це особливий випуск, адже Тіна Кароль та Альона Омаргалієва знайомі ще зі студентських років.

Тіна навчалась у музичному училищі Глієра, а Альона – в естрадно-цирковому коледжі. На думку Тіни Кароль, думка про те, що в шоубізнесі немає дружби – це радянський стереотип.

Справжня дружба мовчазна. Вона живе в тому, що ти роками стежиш за людиною здалеку і радієш кожному її кроку, як власному. Що ти знаєш її голос ще до того, як його впізнала країна. Альона Омаргалієва – одна з тих жінок, поруч із якими я виросла як артистка і як людина,

– поділилась Тіна Кароль.

Альона Омаргалієва вирішила запропонувати свою версію пісні "Стожари", яку в 1979 році виконав Назарій Яремчук на музику Павла Дворського та слова Володимира Кудрявцева.

"Це хітяра. Вона мене повертає в якісь класні, теплі, мирні, дитячі часи. Для мене це в першу чергу Україна. Стожари – це пісня-надія. Коли я її слухаю, мені хочеться жити. Мені хочеться дарувати людям надію, що все буде добре. Я впевнена, що через пісню я досягну такої мети", – розповіла артистка.

Альона Омаргалієва перед створенням кавера на "Стожари" порадилась з чоловіком Тамерланом. Він порадив дружині повернутися до самої себе. Оскільки зараз співачка створює треки в латино-українському стилі, то й аранжування для "Стожарів". Послухати трек можна на всіх платформах.

Що відомо про Альону Омаргалієву?

Альона Омаргалієва – українська співачка, авторка пісень. Народилась у Черкасах. З дитинства співала та брала участь у різних музичних конкурсах. У 24 роки разом з Мікою Ньютон розділила титул "Найкращий жіночий r'n'b-вокал України" на "Червоній руті".

У 2010 році співачка стала учасницею дуету TamerlanAlena разом з репером Тамерланом. Одна з найпопулярніших пісень – "Потоки вітру".

Коли розпочалась повномасштабна війна, Тамерлан долучився до лав Збройних Сил. Тому Альона Омаргалієва вирішила займатися музикою сольно. Чимало її пісень стали хітами.