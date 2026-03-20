Де зараз Альона Вінницька із "золотого складу" "ВІА Гри" та чим вона займається

Альона Вінницька з "ВІА Гри" колись сяяла на сцені, а тепер її рідко можна побачити в медіа. Після початку повномасштбаного вторгнення Росії в Україну вона дещо відійшла від публічності.

Цікаво Де зараз і чим займається співак Віктор Павлік після складної операції на серці

Справжнє ім'я співачки – Ольга, і саме так воно зазначене в її паспорті. Втім, із дитинства рідні називали її Альоною, тому це ім'я стало для артистки близьким. Майбутня зірка народилася в Києві в родині, де була не єдиною дитиною – має брата. Про це артистка розповідала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

З ранніх років Альона мріяла про сцену: писала вірші й самостійно навчалася грати на гітарі. У 1993 році Вінницька створила власний рок-гурт The Last Unicorn, для якого писала пісні та виконувала їх. Згодом колектив розпався. Після цього Альона спробувала себе на телебаченні. Зокрема, працювала віджейкою на музичному каналі Biz-TV. У 2000 році продюсер Дмитро Костюк запросив Альону до нового поп-проєкту – гурту "ВІА Гра". Разом із нею до першого складу колективу увійшла Надія Мейхер.

Дебютна пісня "Попытка №5" швидко принесла гурту популярність не лише в Україні, а й за її межами. До речі, перший склад "ВІА Гри" часто називають "золотим". Втім, за лаштунками успіху стояла виснажлива робота. Альона згадувала, що темп гастролей був шаленим.

Ми втомлювалися настільки, що я іноді не розуміла, в якому місті перебуваємо. Спали в літаках. Коли виходили після перельоту, отримували багаж, мені здавалося, що ми вже прилетіли додому, а нам казали: ні, треба пересідати в інший літак, летіти далі. Не знаю, як ми не непритомніли під час виступів. Напевно, вік був такий, що організм міг справлятися з такими навантаженнями. Все це було дуже важко та жахливо. Але знаєте, за ті три роки я здобула досвід, який в іншому ритмі отримала б не менше, ніж за 10,

– розповідала артистка в інтерв'ю для OBOZ.UA.

У 2003 році співачка залишила гурт. За її словами, це рішення далося непросто. Зокрема, Альона згадувала, що продюсер Костянтин Меладзе не підтримував її намір піти з колективу, а згодом прагнув показати, що без нього вона не зможе досягти успіху.

Він шкодив моїй сольній кар'єрі. Пригадую, нас запросили на "Таврійські ігри", а в останній момент мій виступ скасували. Пояснили: запрошено і мене, і "ВІА Гру". А продюсери гурту зажадали від організаторів обирати, кого вони хочуть бачити більше. Вони весь час робили так, щоби мені було складно. Хоча, безумовно, я дуже вдячна Кості за досвід, за те, що дав мені квиток у життя, розгледів у мені артистку. Але потім почалася ця помста...,

– пригадувала виконавиця.

Після виходу з "ВІА Гри" Альона Вінницька все ж розпочала сольну кар'єру. Її першими роботами стали пісні "Давай забудем всё", "Рассвет" та "Измученное сердце", що закріпили її популярність уже як сольної артистки. Також вона працювала на телебаченні, зокрема була ведучою програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Що відомо про особисте життя Альони Вінницької?

Зі своїм майбутнім чоловіком Сергієм Алексєєвим співачка познайомилася ще в період існування гурту The Last Unicorn. Він був музикантом, а згодом став її продюсером. Пара одружилася 10 травня 1995 року. Їхні стосунки не були безхмарними – вони переживали складні періоди та навіть тимчасово жили окремо. Проте, цей час допоміг їм краще зрозуміти себе й зберегти шлюб.

Вінницька розповідала, що у 2022 році її чоловік отримав сертифікат парамедика. Згодом він почав працювати у тактичній медицині – евакуйовував поранених із зон бойових дій, виконуючи обов'язки водія.

Де зараз Альона Вінницька?

Після початку повномасштабної війни Росії проти України співачка стала значно менш публічною. Вона перестала виступати, майже не з'являлася в медіа та відійшла від роботи на телебаченні. За її словами, творчість наразі перебуває на паузі, оскільки вона переосмислює свій подальший шлях. Артистка зізнавалася, що замислюється і над іншими професіями – зокрема її цікавлять письменництво та психологія. Окрім цього, Альона Вінницька активно займається своїм благодійним фондом.

Водночас вона не виключає повернення до музики. Про це вона розповіла у Weekend Show на каналі "М1". Зокрема, співачка поділилася, що один із її відомих хітів зараз перекладається українською мовою і може зазвучати по-новому.