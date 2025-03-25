Alyona Alyona зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення
- Alyona Alyona не планує знову брати участь в Євробаченні як виконавиця, але зацікавлена в ролі продюсера.
- На Євробаченні-2024 alyona alyona і Jerry Heil виступали з треком Teresa & Maria і посіли 3 місце.
Alyona Alyona торік була представницею України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Тоді реперка виступала у дуеті з Jerry Heil.
Тепер вона зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Новий канал".
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Так, з'ясувалося, що наразі alyona alyona не планує брати участь в пісенному конкурсі. Водночас вона зізналася, що готова була долучитися до участі в Євробаченні не в ролі співачки.
Точно не найближчим часом. Можливо, як продюсер мені було б цікавіше,
– поділилася виконавиця.
Що відомо про участь alyona alyona та Jerry Heil в Євробаченні-2024
- Торік міжнародний пісенний конкурс проходив у травні в Мальме, Швеція. Всі заходи відбувалися на стадіоні Malmö Arena
- Представниці України на Євробаченні-2024 виступали з треком Teresa & Maria.
- За результатами голосування наша країна посіла 3 місце, водночас перемогу на пісенному конкурсі здобули представники Швейцарії Nemo. Переможці Євробачення-2024 виступали з треком The Code.
Нагадаємо, про те, хто їде на Євробачення 2025 від України стало відомо 8 лютого. Цьогоріч нашу країну буде представляти Ziferblat. Alyona Alyona підтримала гурт. Вона вважає, що музиканти мають особливий стиль, чим зацікавлюють слухачів, а їхня конкурсна композиція Bird of pray "показує, що наша музика – різнобарвна та містить дуже багато різних елементів".