Я не знав, що в розшуку, – Амадора Лопеса затримали ТЦК

Україно-венесуельського хореографа Амадора Лопеса затримали представника ТЦК у Чернігові. Він приїхав у місто, щоб домовитися про великий фестиваль для дітей, який планує організувати в кінці квітня – на початку травня.

Представники ТЦК затримали Лопеса для перевірки військово-облікових документів. Про це повідомив начальник Чернігівського обласного ТЦК та СП Олександр Мироненко телеканалу "Новий Чернігів".

Амадор Лопес отримав громадянство України за три тижні до початку повномасштабного вторгнення. Хореограф не знав, що обов'язково має стати на військових облік.

Під час перевірки установили, що Лопес порушив правила військового обліку. Йому запропонували прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оформити необхідні документи.

Я не знав, що в розшуку. Звісно, це не приємно, але абсолютно спокійно вони (представники ТЦК – 24 Канал) попросили документи. Я показав документи, вони перевірили й розказали процедуру,

– поділився Амадор.

У територіальному центрі встановили, що хореограф має підстави для отримання відстрочки від армії. Річ у тім, що мама Лопеса потребує постійного догляду.

Мама майже немобільна. Їй треба постійне лікування. Я і так є опікуном мами, але треба зробити офіційно для того, щоб усе було добре,

– розповів хореограф.

Амадор підкреслив, що представники ТЦК ставилися до нього нормально та з повагою.

У мене піднявся дуже високий тиск і там одразу надали допомогу. Нагодували, намагалися максимально все зробити якнайкраще,

– додав він.

Зауважимо! У 2024 році в інтерв'ю Славі Дьоміну Амадор Лопес зізнався, що йому пропонували заплатити хабар, щоб швидше отримати українське громадянство. Йдеться про суму у 15 тисяч доларів, але для хореографа зробили знижку – 10 тисяч доларів. Проте Лопес наголосив, що не давав хабар.

