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Show24 Музика Оголосили переможців American Music Awards 2025: хто став тріумфатором
27 травня, 11:37
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Оголосили переможців American Music Awards 2025: хто став тріумфатором

Марія Примич
Основні тези
  • Біллі Айліш стала тріумфаторкою American Music Awards 2025, перемігши у всіх семи номінаціях, де була представлена.
  • Серед інших переможців: Грейсі Абрамс (Новий артист року), Бруно Марс (Найкращий попвиконавець), The Weeknd (Найкращий R&B виконавець), Bad Bunny (Найкращий латиноамериканський виконавець), Twenty One Pilots (Найкращий рок-виконавець).

26 травня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії American Music Awards 2025. Тріумфаторкою вечора стала співачка та авторка пісень Біллі Айліш, перемігши у всіх семи категоріях, де її номінували.

Церемонія відбулася у День пам'яті, тож там вшанували американських військовослужбовців і ветеранів. Ведучою шоу була акторка та співачка Дженніфер Лопес, пише Show 24 з посиланням на сайті премії

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Список переможців American Music Awards 2025

  • Артист року – Біллі Айліш;
  • Новий артист року – Грейсі Абрамс;
  • Альбом року – Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;
  • Пісня року – Біллі Айліш, Birds of a Feather;
  • Найкращий гастролер – Біллі Айліш;
  • Найкращий музичний кліп – Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile;
  • Найкращий попвиконавець – Бруно Марс;
  • Найкраща попвиконавиця – Біллі Айліш;
  • Найкращий попальбом – Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;
  • Найкраща поппісня – Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Біллі Айліш – Birds of a Feather: дивіться відео онлайн

  • Найкращий кантрі-виконавець – Post Malone;
  • Найкраща кантрі-виконавиця – Бейонсе;
  • Найкращий кантрі-дует або гурт – Dan + Shay;
  • Найкращий кантрі-альбом – Бейонсе, Cowboy Carter;
  • Найкраща кантрі-пісня – Post Malone та Morgan Wallen, I Had Some Help;
  • Найкращий хіп-хоп виконавець – Емінем;
  • Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion;
  • Найкращий хіп-хоп альбом – Емінем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce);
  • Найкраща хіп-хоп пісня – Кендрік Ламар, Not Like Us;

Кендрік Ламар – Not Like Us: дивіться відео онлайн

  • Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;
  • Найкраща R&B виконавиця – SZA;
  • Найкращий R&B альбом – The Weeknd, Hurry Up Tomorrow;
  • Найкраща R&B пісня – SZA Saturn;
  • Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny;
  • Найкраща латиноамериканська виконавиця – Becky G;
  • Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Julión Álvarez y su Norteño Banda;
  • Найкращий латиноамериканський альбом – Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS;
  • Найкраща латиноамериканська пісня – Шакіра, Soltera;

Шакіра – Soltera: дивіться відео онлайн

  • Найкращий рок-виконавець – Twenty One Pilots;
  • Найкращий рок-альбом – Twenty One Pilots, Clancy;
  • Найкраща рок-пісня – Linkin Park, The Emptiness Machine;
  • Найкращий виконавець танцювальної/електронної музики – Леді Гага;
  • Найкращий саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2;
  • Найкращий афробіт-виконавець – Tyla;
  • Найкращий K-pop виконавець – RM;
  • Співпраця року – Леді Гага та Бруно Марс, Die With A Smile;
  • Соціальна пісня року – Doechii, Anxiety.

Doechii – Anxiety: дивіться відео онлайн

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