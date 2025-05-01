Оголосили переможців American Music Awards 2025: хто став тріумфатором
- Біллі Айліш стала тріумфаторкою American Music Awards 2025, перемігши у всіх семи номінаціях, де була представлена.
- Серед інших переможців: Грейсі Абрамс (Новий артист року), Бруно Марс (Найкращий попвиконавець), The Weeknd (Найкращий R&B виконавець), Bad Bunny (Найкращий латиноамериканський виконавець), Twenty One Pilots (Найкращий рок-виконавець).
26 травня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії American Music Awards 2025. Тріумфаторкою вечора стала співачка та авторка пісень Біллі Айліш, перемігши у всіх семи категоріях, де її номінували.
Церемонія відбулася у День пам'яті, тож там вшанували американських військовослужбовців і ветеранів. Ведучою шоу була акторка та співачка Дженніфер Лопес, пише Show 24 з посиланням на сайті премії.
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Список переможців American Music Awards 2025
- Артист року – Біллі Айліш;
- Новий артист року – Грейсі Абрамс;
- Альбом року – Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;
- Пісня року – Біллі Айліш, Birds of a Feather;
- Найкращий гастролер – Біллі Айліш;
- Найкращий музичний кліп – Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile;
- Найкращий попвиконавець – Бруно Марс;
- Найкраща попвиконавиця – Біллі Айліш;
- Найкращий попальбом – Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;
- Найкраща поппісня – Біллі Айліш, Birds of a Feather;
Біллі Айліш – Birds of a Feather: дивіться відео онлайн
- Найкращий кантрі-виконавець – Post Malone;
- Найкраща кантрі-виконавиця – Бейонсе;
- Найкращий кантрі-дует або гурт – Dan + Shay;
- Найкращий кантрі-альбом – Бейонсе, Cowboy Carter;
- Найкраща кантрі-пісня – Post Malone та Morgan Wallen, I Had Some Help;
- Найкращий хіп-хоп виконавець – Емінем;
- Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion;
- Найкращий хіп-хоп альбом – Емінем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce);
- Найкраща хіп-хоп пісня – Кендрік Ламар, Not Like Us;
Кендрік Ламар – Not Like Us: дивіться відео онлайн
- Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;
- Найкраща R&B виконавиця – SZA;
- Найкращий R&B альбом – The Weeknd, Hurry Up Tomorrow;
- Найкраща R&B пісня – SZA Saturn;
- Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny;
- Найкраща латиноамериканська виконавиця – Becky G;
- Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Julión Álvarez y su Norteño Banda;
- Найкращий латиноамериканський альбом – Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS;
- Найкраща латиноамериканська пісня – Шакіра, Soltera;
Шакіра – Soltera: дивіться відео онлайн
- Найкращий рок-виконавець – Twenty One Pilots;
- Найкращий рок-альбом – Twenty One Pilots, Clancy;
- Найкраща рок-пісня – Linkin Park, The Emptiness Machine;
- Найкращий виконавець танцювальної/електронної музики – Леді Гага;
- Найкращий саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2;
- Найкращий афробіт-виконавець – Tyla;
- Найкращий K-pop виконавець – RM;
- Співпраця року – Леді Гага та Бруно Марс, Die With A Smile;
- Соціальна пісня року – Doechii, Anxiety.
Doechii – Anxiety: дивіться відео онлайн
До речі, раніше ми писали про музичні новинки від українських виконавців.