12 лютого, 13:09
Відома блогерка Анастасія Марків оголосила стать дитини

Марія Примич
Основні тези
  • Блогерка Анастасія Марків оголосила, що у неї народиться хлопчик.
  • Вона дізналась стать дитини за допомогою торта з синім кремом всередині.

Блогерка Анастасія Марків оголосила стать майбутньої дитини. У дівчини та її коханого народиться хлопчик.

Про це Марків повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка не стала тягнути інтригу.

Анастасія Марків поділилась, що деякі люди звертали увагу на форму живота і говорили, що народиться хлопчик, інші робили висновки по смакових уподобаннях блогерки й думали, що на світ з'явиться дівчинка.

Сама ж Марків зізналась, що все життя була впевнена, що народить доньку, а під час вагітності взагалі не відчувала, хто у неї в животі. Зрештою, виявилося, що Анастасія стане мамою сина. Блогерка дізналась стать первістка за допомогою торта – коли вона розрізала його, там був крем синього кольору.

Коли Анастасія Марків оголосила про вагітність?

  • Нагадаємо, що Анастасія Марків оголосила про вагітність 6 жовтня 2025 року. Вона довго тримала новину в таємниці, "бо хотіла побути в цьому стані й в сім'ї".

  • Блогерка не розповідає про свого обранця, але відомо, що пара заручилася, а вагітність планувала.

  • Анастасії вдалося завагітніти швидко. Перші тижні в неї були "максимально окрилене відчуття", а пізніше почався токсикоз.