Де зараз Анастасія Приходько, яка толерує російську мову під час війни

Анастасія Приходько – одна з тих співачок, що були відомими й популярними в Росії, однак після 2014 року відмовилися від зв'язків з країною-агресором і підтримали українське військо. Однак не всі останні заяви Приходько знаходять підтримку у суспільства.

Співачка та авторка пісень була знаною особистістю, однак останнім часом її згадують не так через творчість, як через жорсткі висловлювання. У матеріалі 24 Каналу читайте більше про те, що відомо про Анастасію Приходько і де вона зараз.

До слова Втік з України та не приховував симпатії до проросійських наративів: де зараз Андрій Доманський

Що відомо про Анастасію Приходько?

Анастасія Приходько народилась у Києві. Вона захоплювалась творчістю з дитинства. У музичній школі грала на фортепіано, гітарі та флейті. А професійну освіту здобула у Київському музичному училищі імені Глієра. У неї особливий голос – контральто.

У віці 15 років Анастасія брала кастинг з відбору до "ВІА Гри", але не отримала місця в гурті, тож вирішила будувати сольну кар'єру. Першу популярність вона здобула саме в Росії, адже там виконавиця перемогла у "Фабриці зірок". Після цього стала підопічною Костянтина Меладзе. За словами Анастасії, він її часто ображав.

Він пояснював, що таким чином намагається, щоб у мене не було зіркової хвороби. Але це приниження я не забуду. Казав, що я співаю дуже погано і що він в мене не вірить,

– пригадувала Приходько.



Приходько і Меладзе / Фото з інстаграму співачки

У 2009 році Анастасія Приходько взяла участь в українському Нацвідборі на Євробачення з піснею "Мамо". Але у півфіналі розгорівся скандал і співачку дискваліфікували. Тож вона стала учасницею російського відбору – і перемогла. Пісню "Мамо" співачка виконувала двома мовами. На Євробаченні посіла 11 місце.

Анастасія Приходько – "Мамо": дивіться відео онлайн

У період Революції Гідності Приходько казала, що щодня приходить на Майдан. Після початку російсько-української війни вона відмовилась від усіх російських нагород та випустила пісню "Герої не вмирають".

Політична кар'єра Анастасії Приходько

Анастасія Приходько пробувала себе й у політиці. У 2015 році вступила до Радикальної партії Олега Ляшка, але після критики фанів сказала, що працюватиме поза партіями.

У 2018 році артистка заявила, що завершує кар'єру співачки та змінює сферу діяльності. Тоді вона вступила у партію Юлії Тимошенко "Батьківщина", однак через рік покинула політику.

За словами Анастасії Приходько, під час повномасштабної війни їй пропонували долучитися до нової партії. Наразі вона не має політичних амбіцій.

Я просто хочу допомагати людям і мати певні важелі впливу. Але політика не про допомогу, тому мене нікуди не візьмуть,

– казала виконавиця.

Анастасія Приходько про мовне питання

Останнім часом Анастасія Приходько стає об'єктом для обговорень не через творчість, а через висловлювання щодо мови. Вона дає інтерв'ю російською мовою і стає на захист мови країни-агресора.

Співачка вважає, що не винна в тому, що навчалась російською мовою, а політики не займались просуванням українського. На її думку, до 2014 року українцям було байдуже на мову.

Публічні заяви Приходько часто нагадують пропагандистські штампи: російськомовних начебто цькують, а ті, хто захищають українську – розколюють суспільство.

Я кажу так: я перебуваю в рамках закону. Я не порушую закон. Якщо це дозволено – значить я це можу робити. Що тут поганого? Мені здається, що такі, як Мандзюк, і ті, хто разом із нею, – це люди, які ведуть нашу країну до громадянської війни,

– заявляла Анастасія Приходько.

Показовим також є те, що у січні минулого року Анастасія Прихоьдко відвідала суд над проросійським блогером Максом Назаровим, який раніше працював на пропагандистських каналах. Під час війни Назаров виправдовував російську агресію та воєнні злочини.

Де зараз Анастасія Приходько?

Анастасія Приходько залишається в Україні. Вона живе разом з чоловіком, виховує трьох дітей. Водночас співачку лякають постійні обстріли.

Я ходжу в постійному страху. Не за себе, за дітей. Я постійно з почуттям провини, що мої діти тут. З іншого боку я розумію, що це моя земля. Тут поховані мої близькі, друзі. Тут пройшло моє дитинство, юність,

– казала артистка.

Приходько виступає з концертами для цивільних і військових, активно веде соціальні мережі й ділиться думками на різні теми.